O «Oil Market Report» da Agência Internacional de Energia de dezembro de 2023 prevê que a procura mundial de petróleo em 2024 atinja 102,7 milhões de barris por dia, um aumento de 1% em relação a 2023.

A procura mundial de petróleo é um indicador chave na indústria energética e está sujeita a uma série de factores, incluindo a atividade económica global, os preços do petróleo, as políticas energéticas e as tecnologias em evolução.

Olhando para o futuro, a Halliburton Company espera que a procura de petróleo e gás natural continue a crescer nos próximos anos, uma vez que o abrandamento das pressões inflacionistas nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) aumenta a probabilidade de os bancos centrais reduzirem as taxas de juro, aliviando os receios de um abrandamento macroeconómico.

A empresa prevê que a expansão a longo prazo da economia global continuará a aumentar a procura de todas as formas de energia.

A Halliburton também espera que o petróleo e o gás natural continuem a ser um componente crítico do cabaz energético global.

Na sua opinião, o crescimento da procura de petróleo será impulsionado por um crescimento económico global resiliente e por aumentos na atividade de transporte.

Além disso, acredita que a dinâmica da oferta de petróleo mudou fundamentalmente devido, entre outras coisas, às exigências de retorno do investidor e às iniciativas regulamentares adversas à exploração e produção de petróleo e gás natural e à promoção de energias alternativas, as quais podem limitar o crescimento da oferta.

Procura global de petróleo

A empresa acredita que, apesar das alterações na dinâmica da oferta de petróleo, o aumento do investimento em fontes de produção novas e existentes é a única solução para aumentar a oferta e que a produção será necessária a partir de fontes convencionais e não convencionais, em águas profundas e pouco profundas, e a curto e longo prazo.

A nível internacional, prevê-se que a atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural cresça durante 2024.

Embora se prevejam diferenças regionais nas taxas de crescimento para 2024, espera-se que as regiões do Médio Oriente e da Ásia registem os maiores aumentos de atividade, com outras regiões logo atrás.

Por último, prevê-se um crescimento nos serviços relacionados com a captura, utilização e armazenamento de carbono.