Le «Oil Market Report» de décembre 2023 de l’Agence internationale de l’énergie prévoit que la demande mondiale de pétrole en 2024 atteindra 102,7 millions de barils par jour, soit une augmentation de 1% par rapport à 2023.

La demande mondiale de pétrole est un indicateur clé dans l’industrie de l’énergie et dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment l’activité économique mondiale, les prix du pétrole, les politiques énergétiques et l’évolution des technologies.

Halliburton Company s’attend à ce que la demande de pétrole et de gaz naturel continue de croître dans les années à venir, car l’atténuation des pressions inflationnistes dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) augmente la probabilité que les banques centrales réduisent leurs taux, apaisant ainsi les craintes d’un ralentissement macroéconomique.

La société prévoit que l’expansion à long terme de l’économie mondiale continuera d’accroître la demande de toutes les formes d’énergie.

Halliburton s’attend également à ce que le pétrole et le gaz naturel restent une composante essentielle du bouquet énergétique mondial.

Selon Halliburton, la croissance de la demande de pétrole sera alimentée par une croissance économique mondiale solide et par l’augmentation des activités de transport.

En outre, elle estime que la dynamique de l’offre de pétrole a fondamentalement changé en raison, entre autres, des exigences de rendement des investisseurs et des initiatives réglementaires défavorables à l’exploration et à la production de pétrole et de gaz naturel et à la promotion des énergies alternatives, ce qui pourrait limiter la croissance de l’offre.

Demande mondiale de pétrole

L’entreprise estime que malgré les changements dans la dynamique de l’offre de pétrole, l’augmentation des investissements dans les sources de production nouvelles et existantes est la seule solution pour augmenter l’offre et que la production sera nécessaire à partir de sources conventionnelles et non conventionnelles, en eaux profondes et en eaux peu profondes, et à court et à long terme.

Au niveau international, les activités d’exploration et de production de pétrole et de gaz naturel devraient augmenter en 2024.

Bien que des différences régionales dans les taux de croissance soient prévues pour 2024, les régions du Moyen-Orient et de l’Asie devraient connaître les plus fortes augmentations d’activité, suivies de près par les autres régions.

Enfin, une croissance est attendue dans les services liés au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone.