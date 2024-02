Plates-formes pétrolières et gazières aux États-Unis

Aux États-Unis, la production de pétrole et de gaz naturel est restée élevée en 2023, malgré une baisse générale du nombre de plates-formes.

Comment cela s’explique-t-il? En raison de l’accent mis par l’industrie sur l’efficacité, l’intensité des services et la qualité des terrains, selon Halliburton Company.

Depuis le début des années 2020, les déséquilibres mondiaux entre l’offre et la demande de pétrole et de gaz naturel et la volatilité des prix du pétrole et du gaz naturel qui en résulte (notamment à la suite de la pandémie de Covid-19) ont entraîné des fluctuations spectaculaires sur les marchés du pétrole et du gaz naturel.

Plates-formes pétrolières

La volatilité s’est poursuivie en 2023, les marchés étant affectés par les hausses de taux des banques centrales, l’incertitude macroéconomique, la croissance de l’offre hors OPEP et la recrudescence des troubles géopolitiques au Moyen-Orient.

Le 2 février 2024, 619 appareils de forage étaient en activité aux États-Unis, soit 140 de moins que le 27 janvier 2023, selon les données de Baker Hughes.

Dans l’ensemble, la baisse des prix des matières premières et du nombre d’appareils de forage à terre aux États-Unis a contribué à la faiblesse du marché nord-américain des produits et services énergétiques, en particulier dans les bassins de gaz naturel au cours du second semestre 2023.

En revanche, le nombre d’appareils de forage internationaux a connu une croissance régulière en 2023, principalement sous l’impulsion des compagnies pétrolières nationales du Moyen-Orient/Asie et d’Afrique.

Logistique

À l’échelle mondiale, Halliburton continue de subir l’impact de l’augmentation des délais de la chaîne d’approvisionnement pour la fourniture de certains produits de base.

La société surveille les tendances du marché et s’efforce d’atténuer l’impact sur les coûts grâce à des économies d’échelle dans l’approvisionnement mondial, à des modifications technologiques et à des pratiques d’approvisionnement efficaces.

Halliburton Company est une multinationale américaine opérant dans le secteur des services pétroliers et gaziers.

Fondée en 1919, la société a son siège à Houston, au Texas, et est l’un des principaux fournisseurs de services et de produits pour l’exploration, le développement et la production de ressources énergétiques.