Plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a produção de petróleo e de gás natural em 2023 manteve-se elevada, apesar da diminuição geral do número de plataformas.

Porque é que isto aconteceu? Porque a indústria se concentrou na eficiência, numa maior intensidade de serviço e em terrenos de alta qualidade, de acordo com a Halliburton Company.

Desde o início da década de 2020, os desequilíbrios globais entre a oferta e a procura de petróleo e gás natural e a consequente volatilidade dos preços do petróleo e do gás natural (incluindo em resultado da pandemia de Covid-19) resultaram em flutuações dramáticas nos mercados do petróleo e do gás natural.

Plataformas petrolíferas

A volatilidade continuou em 2023, uma vez que os mercados foram afectados pelas subidas das taxas de juro dos bancos centrais, pela incerteza macroeconómica, pelo crescimento da oferta não-OPEP e por uma nova agitação geopolítica no Médio Oriente.

Em 2 de fevereiro de 2024, 619 plataformas estavam a operar nos EUA, menos 140 do que em 27 de janeiro de 2023, de acordo com dados da Baker Hughes.

De um modo geral, os preços mais baixos das matérias-primas e o número de plataformas terrestres nos Estados Unidos contribuíram para a fraqueza do mercado norte-americano de produtos e serviços energéticos, em especial nas bacias de gás natural, durante o segundo semestre de 2023.

Em contrapartida, o número de plataformas internacionais apresentou um crescimento constante em 2023, impulsionado em grande medida pelas empresas petrolíferas nacionais do Médio Oriente/Ásia e África.

Logística

Globalmente, a Halliburton continua a ser afetada pelo aumento dos prazos de entrega da cadeia de abastecimento para o fornecimento de mercadorias seleccionadas.

A empresa monitoriza as tendências do mercado e trabalha para atenuar os impactos nos custos através de economias de escala nas aquisições globais, modificações tecnológicas e práticas de aprovisionamento eficientes.

A Halliburton Company é uma empresa multinacional americana que opera no sector dos serviços de petróleo e gás.

Fundada em 1919, a empresa tem sede em Houston, Texas, e é um fornecedor líder de serviços e produtos para a exploração, desenvolvimento e produção de recursos energéticos.