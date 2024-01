Plataformas digitais: empregos, oportunidades e género

Com o aparecimento, nos últimos anos, de empregos associados a plataformas digitais, modalidades como o teletrabalho e a flexibilidade de horários tornaram-se mais comuns.

Os empregos associados às plataformas digitais registaram um crescimento significativo nos últimos anos, graças à expansão da tecnologia e à digitalização de vários sectores.

De acordo com a Comissão Económica para a América Latina e as Caraíbas (CEPAL), isto gerou mais oportunidades de acesso a empregos com horários mais flexíveis e de combinar a geração de rendimentos com outras actividades, como a formação profissional, a participação política e as responsabilidades de cuidados.

No entanto, segundo a CEPAL, é importante ter em conta que também pode ser uma forma de não alterar os papéis de género e a responsabilidade quase exclusiva das mulheres no cuidado.

Neste sentido, a CEPAL recomenda o desenho de medidas de corresponsabilidade, tanto de género como social, considerando que as políticas de inclusão laboral podem tender a inverter a segmentação tradicional dos sectores e do mercado de trabalho.

Isto é possível tanto através de mecanismos de incentivo à entrada das mulheres em sectores dominados pelos homens, com maiores graus de formalização e salários mais elevados, como através de medidas que promovam a incorporação dos homens em tarefas historicamente feminizadas pelas mulheres.

Plataformas digitais

Neste contexto, para a CEPAL é fundamental fortalecer o sector do cuidado remunerado, reconhecendo, recompensando e representando as pessoas que trabalham no sector.

Avançar para uma sociedade do cuidado implica reconhecer o trabalho necessário para a reprodução social e a forma como sustenta a vida e as economias.

Procura também integrar as políticas de cuidados, a e-inclusão e a participação laboral das mulheres como pilares fundamentais.

Trabalho e género

O Compromisso de Buenos Aires, acordado pelos Estados membros da CEPAL, reflecte o consenso a nível dos países da região sobre «o apelo a promover planos de recuperação com acções afirmativas para alcançar a igualdade substantiva, que promovam sistemas integrais de cuidados, trabalho digno e a participação plena, significativa e igualitária das mulheres em posições de liderança em sectores estratégicos da economia para alcançar uma recuperação transformadora com igualdade de género orientada para a sustentabilidade da vida e para avançar para uma sociedade do cuidado».