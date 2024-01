Platesformes numériques: emplois, opportunités et genre

Avec l’émergence, ces dernières années, d’emplois associés aux plateformes numériques, des modalités telles que le télétravail et les horaires de travail flexibles se sont imposées.

Les emplois associés aux plateformes numériques ont connu une croissance significative ces dernières années, grâce à l’expansion de la technologie et à la numérisation de divers secteurs.

Selon la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), cette évolution a créé davantage de possibilités d’accéder à des emplois avec des horaires plus flexibles et de combiner la génération de revenus avec d’autres activités telles que la formation professionnelle, la participation politique et les responsabilités familiales.

Toutefois, selon la CEPALC, il est important de garder à l’esprit qu’il peut également s’agir d’un moyen de ne pas modifier les rôles de genre et la responsabilité quasi exclusive des femmes en matière de soins.

En ce sens, la CEPALC a recommandé l’élaboration de mesures de coresponsabilité, tant sur le plan social que sur celui du genre, considérant que les politiques d’inclusion dans le marché du travail pourraient avoir tendance à inverser la segmentation traditionnelle des secteurs et du marché du travail.

Cela est possible à la fois par des mécanismes d’incitation à l’entrée des femmes dans des secteurs dominés par les hommes, avec des degrés de formalisation et des salaires plus élevés, et par des mesures qui favorisent l’incorporation des hommes dans des tâches qui ont été historiquement féminisées par les femmes.

Plateformes numériques

Dans ce contexte, la CEPALC estime qu’il est essentiel de renforcer le secteur des soins rémunérés en reconnaissant, en récompensant et en représentant les personnes employées dans ce secteur.

L’évolution vers une société de soins implique de reconnaître le travail nécessaire à la reproduction sociale et la manière dont il soutient la vie et les économies.

Il s’agit également d’intégrer les politiques de soins, l’e-inclusion et la participation des femmes au marché du travail en tant que piliers fondamentaux.

Travail et genre

L’engagement de Buenos Aires, adopté par les États membres de la CEPALC, reflète le consensus au niveau des pays de la région sur «l’appel à promouvoir des plans de relance avec des actions positives pour parvenir à une égalité substantielle, qui favorisent des systèmes de soins complets, un travail décent et la participation pleine, significative et égale des femmes à des postes de direction dans des secteurs stratégiques de l’économie pour parvenir à une relance transformatrice avec l’égalité des sexes orientée vers la durabilité de la vie et pour évoluer vers une société de soins».