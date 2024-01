Netflix ralentit la création de nouveaux emplois 

Netflix a ralenti la création de nouveaux emplois en 2023, année au cours de laquelle elle n’a généré que 200 nouveaux emplois.

Le nombre de salariés de l’entreprise est passé de 9,400 en 2020 à 11,300 en 2021.

Il est ensuite passé de 12,800 en 2022 à 13,000 en 2023.

Netflix est un service de streaming mondial de premier plan qui compte 204 millions d’abonnés payants dans plus de 190 pays et qui propose des séries télévisées, des documentaires et des longs métrages dans une grande variété de genres et de langues.

Parmi les effectifs de l’entreprise à la fin de 2023, environ 9,000 (69%) se trouvaient aux États-Unis et au Canada, 2,000 (15%) en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, 500 (4%) en Amérique Latine et 1,500 (12%) en Asie-Pacifique.

Netflix

L’entreprise compte également un certain nombre d’employés dédiés à la production de contenus, dont certains sont à temps partiel ou temporaires, et dont le nombre fluctue tout au long de l’année.

Alors que son chiffre d’affaires a augmenté de 6,7% en rythme annuel en 2023, pour atteindre 33,723 milliards de dollars, son bénéfice net a augmenté de 20,4%, pour atteindre 5,408 milliards de dollars.

Alors que l’entreprise a étendu ses bureaux à l’échelle mondiale, sa culture d’entreprise reste un aspect important de ses activités.

Selon ses propres termes, Netflix est consciente des différences culturelles entre les régions et à l’intérieur de celles-ci.

Favoriser un environnement de travail culturellement diversifié, inclusif et équitable est donc un objectif important.

La diversité

Netflix s’efforce de créer de la diversité, de l’inclusion et de l’équité dans tous les aspects de ses activités mondiales, l’objectif de la diversité et de l’inclusion étant le point de vue fondamental à travers lequel chaque employé de l’entreprise remplit son rôle.

Parce qu’elle souhaite que davantage de personnes et de cultures soient reflétées à l’écran, il est important que son personnel soit diversifié et représentatif des communautés qu’elle dessert.

Elle soutient également de nombreux groupes de ressources pour les employés, qui représentent des employés et des alliés issus d’un large éventail de communautés historiquement sous-représentées et/ou marginalisées.