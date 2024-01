Roku: télévision payante contre streaming

Roku, Inc. a déclaré que de nombreux consommateurs s’éloignent des services traditionnels de télévision payante et adoptent les offres de streaming.

Roku est la première plateforme de streaming TV aux États-Unis en termes d’heures diffusées.

Les services de diffusion en continu font référence à des plateformes en ligne qui proposent la transmission de contenus multimédias, tels que de la musique, des vidéos, des émissions de télévision et des films, directement sur l’internet.

Au lieu de télécharger l’intégralité du contenu avant de le regarder ou de l’écouter, le streaming permet une lecture continue en temps réel.

Roku a été le pionnier de la diffusion en continu vers la télévision et a été fondé sur la conviction que tout le contenu télévisuel sera diffusé en continu.

Selon l’entreprise, le changement de plateforme de l’écosystème télévisuel est en cours et crée davantage d’options pour les consommateurs, les éditeurs de contenu, les annonceurs et les autres acteurs de l’industrie.

La télévision en continu est désormais monnaie courante et les consommateurs passent plus de temps à regarder des services de télévision en continu, et beaucoup coupent carrément le cordon avec les services traditionnels de télévision payante.

Roku

Ces dernières années, de nombreux grands noms des médias sont passés à des offres de streaming et, de la même manière, les annonceurs qui cherchent à atteindre et à engager des audiences de streaming profitent de plus en plus des avantages inhérents aux capacités de publicité numérique des plates-formes de streaming TV et réaffectent leurs budgets en conséquence.

Pour Roku, ces tendances ont continué à prendre de l’ampleur en 2020, les consommateurs passant plus de temps à la maison en raison de la pandémie de Covid-19.

La mission de l’entreprise est d’être la plateforme de streaming qui relie l’ensemble de l’écosystème télévisuel des téléspectateurs, des éditeurs de contenu et des annonceurs.

TV

Grâce à sa plateforme de streaming TV, elle se concentre sur la connexion des consommateurs aux divertissements qu’ils aiment, en permettant aux éditeurs de contenu de construire et de monétiser de larges audiences et en fournissant aux annonceurs des capacités uniques pour engager les consommateurs.

L’élément central de notre plateforme est le système d’exploitation Roku (le «Roku OS»).

Le Roku OS est conçu spécifiquement pour la télévision et pour fonctionner sur du matériel à bas prix, ce qui permet à l’entreprise de fabriquer et de vendre des lecteurs de streaming abordables.

Par ailleurs, le système d’exploitation Roku équipe les modèles de téléviseurs Roku fabriqués et vendus par les partenaires de la marque de téléviseurs qui ont acquis une licence pour le système d’exploitation Roku et exploitent les conceptions de référence du matériel de télévision intelligente.