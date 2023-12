Les 84 opérateurs économiques agréés à Hong Kong

Send an email

Il existe 84 opérateurs économiques agréés (OEA) à Hong Kong, selon le Département des douanes et des accises.

Le certificat AEO permet aux entreprises de dédouaner les marchandises plus efficacement, garantissant ainsi une livraison dans les délais.

Le certificat OEA est également accordé aux opérateurs qui remplissent certaines conditions liées à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et à la sécurité et la conformité légale des contrôles et des procédures douanières de l’opérateur.

Les opérateurs font l’objet d’audits périodiques afin de vérifier qu’ils continuent à respecter ces exigences.

Le certificat OEA permet ainsi aux entreprises de bénéficier d’un traitement douanier spécial et accéléré, ce qui facilite considérablement l’expédition de marchandises vers différents marchés.

À Hong Kong, la participation au programme OEA est volontaire et gratuite. Elle est ouverte aux entreprises établies à Hong Kong, en Chine.

Opérateurs économiques agréés

Ces dernières années, Hong Kong, Chine a activement poursuivi les ARM AEO avec ses partenaires commerciaux afin d’offrir des avantages supplémentaires. De nouveaux ARM ont été négociés avec la Nouvelle-Zélande (2018), Israël (2019), le Canada (2019), le Mexique (2020) et l’Indonésie (2022).

En juin 2023, des discussions sur les ARM étaient en cours avec le Royaume de Bahreïn, Macao (Chine), les Philippines et la Turquie, et 13 accords étaient en vigueur avec des partenaires commerciaux.

Il s’agit des entreprises certifiées:

3M Hong Kong Limited. AG Logistics (Hong Kong) Company Limited. APL Logistics SCS Hong Kong Limited. Arrow/Components Agent Limited. Arrow Electronics China Limited. Arvato Services Hong Kong Ltd. Asia Airfreight Terminal Company Limited. Avery Dennison Hong Kong B.V. Avery Dennison (Hong Kong) Limited. Avnet Sunrise Limited. Bausch & Lomb (Hong Kong) Limited. Brink’s Hong Kong Limited. C & C Security Printing Company Limited. Canon Hongkong Company Limited. Camex Jewellery Limited. CEVA Logistics (Hong Kong) Limited. Cheong Hing Store Limited. Chor Dynasty Limited. DCH Auriga (Hong Kong) Limited. DHL Global Forwarding (Hong Kong) Limited. Dionex China Limited. DKSH Hong Kong Limited. Elegance Jewellery International Limited. Epson Hong Kong Limited. Essence Metal (Asia) Company Limited. Federal Express (Hong Kong) Limited. Feiliks Logistics (Asia) Limited. Flexport Asia Limited. Fortune Pharmacal Company, Limited. FUJIFILM Business Innovation Hong Kong Limited. GEODIS Hong Kong Limited. Gordon Veni Jewelry Mfr. Limited. Gosonic Logistic Limited. Hankyu Hanshin Express (HK) Limited. Hawley and Hazel Asia Investment Company Limited. Hong Kong Taiyo Yuden Company Limited. HONGKONG YUNEXPRESS LOGISTICS LIMITED. Honor Information Technology Co., Limited. Huawei International Co. Limited. Huawei Tech. Investment Co., Limited. IBM China/Hong Kong Limited. Kerry Freight (Hong Kong) Limited. Lee Fung Metal Company Limited. Lee Kee International Limited. Lee Kee Metal Company Limited. Lee Kum Kee (Hong Kong) Foods Limited. Lee Kum Kee International Holdings Limited. Lee Kum Kee (International) Trading Limited. Life Technologies Limited. LX Pantos Logistics (Hong Kong) Co., Limited. Mainetti (Eastern China) Limited. Mainetti Packaging China Limited. Man King Industries Company Limited. MOL Logistics (H.K.) Limited. Molex Hong Kong/China Limited. Murata Company Limited. Nelson Jewellery Arts Co. Limited. Nexperia Hong Kong Limited. Nitto Denko (HK) Co., Ltd.. NNR Global Logistics (HK) Limited. On Time Express Limited. Panasonic Hong Kong Co., Limited. Paxar (China) Limited. Richemont Asia Pacific Limited. Roche Hong Kong Limited. Royale International Couriers Limited. Samsung Electronics H.K. Company, Limited. Sea-Air Logistics (Hong Kong) Limited. Siemens Limited. Simmons Bedding & Furniture (HK) Limited. Sony Corporation of Hong Kong Limited. TDK Hongkong Company Limited. TE Connectivity HK Limited. The Janel Group of Hong Kong Limited. The Sharper Edge Limited. Thermo Fisher Scientific (Hong Kong) Limited. Tradeport Hong Kong Limited. TTM Technologies Trading (Asia) Company Limited. UPS Parcel Delivery Service Limited. Vita Green Health Products Company Limited. Vita Green Pharmaceutical (H.K.) Limited. VPOWER FINANCE SECURITY (HONG KONG) LIMITED. YEL Electronics Hong Kong Limited. Youthful Technology International Limited.