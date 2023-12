Os 84 operadores económicos autorizados em Hong Kong

Send an email

Existem 84 Operadores Económicos Autorizados (OEA) em Hong Kong, de acordo com o Departamento das Alfândegas e dos Impostos Especiais.

O certificado AEO permite que as empresas desalfandeguem as mercadorias de forma mais eficiente, garantindo assim uma entrega atempada.

O certificado AEO é igualmente concedido aos operadores que cumprem determinados requisitos relacionados com a segurança da cadeia de abastecimento e a segurança e conformidade legal dos controlos e procedimentos aduaneiros do operador.

Os operadores são objeto de auditorias periódicas para verificar o cumprimento contínuo dos requisitos.

Desta forma, o certificado AEO permite às empresas beneficiar de um tratamento aduaneiro especial e expedito, o que facilita significativamente a expedição de mercadorias para diferentes mercados.

Em Hong Kong, a participação no Programa OEA é voluntária e gratuita e está aberta a empresas estabelecidas em Hong Kong, China.

Operadores Económicos Autorizados

Nos últimos anos, Hong Kong, China, tem procurado ativamente obter ARM de OEA com os seus parceiros comerciais para proporcionar mais benefícios. Foram negociados novos ARM com a Nova Zelândia (2018), Israel (2019), Canadá (2019), México (2020) e Indonésia (2022).

Em junho de 2023, estavam em curso discussões sobre o ARM com o Reino do Barém; Macau, China; Filipinas e Turquia, e 13 acordos estavam em vigor com parceiros comerciais.

Estas são as empresas certificadas:

3M Hong Kong Limited. AG Logistics (Hong Kong) Company Limited. APL Logistics SCS Hong Kong Limited. Arrow/Components Agent Limited. Arrow Electronics China Limited. Arvato Services Hong Kong Ltd. Asia Airfreight Terminal Company Limited. Avery Dennison Hong Kong B.V. Avery Dennison (Hong Kong) Limited. Avnet Sunrise Limited. Bausch & Lomb (Hong Kong) Limited. Brink’s Hong Kong Limited. C & C Security Printing Company Limited. Canon Hongkong Company Limited. Camex Jewellery Limited. CEVA Logistics (Hong Kong) Limited. Cheong Hing Store Limited. Chor Dynasty Limited. DCH Auriga (Hong Kong) Limited. DHL Global Forwarding (Hong Kong) Limited. Dionex China Limited. DKSH Hong Kong Limited. Elegance Jewellery International Limited. Epson Hong Kong Limited. Essence Metal (Asia) Company Limited. Federal Express (Hong Kong) Limited. Feiliks Logistics (Asia) Limited. Flexport Asia Limited. Fortune Pharmacal Company, Limited. FUJIFILM Business Innovation Hong Kong Limited. GEODIS Hong Kong Limited. Gordon Veni Jewelry Mfr. Limited. Gosonic Logistic Limited. Hankyu Hanshin Express (HK) Limited. Hawley and Hazel Asia Investment Company Limited. Hong Kong Taiyo Yuden Company Limited. HONGKONG YUNEXPRESS LOGISTICS LIMITED. Honor Information Technology Co., Limited. Huawei International Co. Limited. Huawei Tech. Investment Co., Limited. IBM China/Hong Kong Limited. Kerry Freight (Hong Kong) Limited. Lee Fung Metal Company Limited. Lee Kee International Limited. Lee Kee Metal Company Limited. Lee Kum Kee (Hong Kong) Foods Limited. Lee Kum Kee International Holdings Limited. Lee Kum Kee (International) Trading Limited. Life Technologies Limited. LX Pantos Logistics (Hong Kong) Co., Limited. Mainetti (Eastern China) Limited. Mainetti Packaging China Limited. Man King Industries Company Limited. MOL Logistics (H.K.) Limited. Molex Hong Kong/China Limited. Murata Company Limited. Nelson Jewellery Arts Co. Limited. Nexperia Hong Kong Limited. Nitto Denko (HK) Co., Ltd.. NNR Global Logistics (HK) Limited. On Time Express Limited. Panasonic Hong Kong Co., Limited. Paxar (China) Limited. Richemont Asia Pacific Limited. Roche Hong Kong Limited. Royale International Couriers Limited. Samsung Electronics H.K. Company, Limited. Sea-Air Logistics (Hong Kong) Limited. Siemens Limited. Simmons Bedding & Furniture (HK) Limited. Sony Corporation of Hong Kong Limited. TDK Hongkong Company Limited. TE Connectivity HK Limited. The Janel Group of Hong Kong Limited. The Sharper Edge Limited. Thermo Fisher Scientific (Hong Kong) Limited. Tradeport Hong Kong Limited. TTM Technologies Trading (Asia) Company Limited. UPS Parcel Delivery Service Limited. Vita Green Health Products Company Limited. Vita Green Pharmaceutical (H.K.) Limited. VPOWER FINANCE SECURITY (HONG KONG) LIMITED. YEL Electronics Hong Kong Limited. Youthful Technology International Limited.