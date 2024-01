Exportações de abacate do México caem 4,5% em 2023

As exportações de abacate do México registaram uma queda anual de 4,5% em 2023, para 3,202 mil milhões de dólares, de acordo com dados da Agência Nacional de Alfândegas do México (ANAM).

O México é o maior exportador mundial de abacates e tem registado um crescimento significativo das exportações de abacate nas últimas décadas.

Em termos de volume, as vendas externas de abacates mexicanos foram de 1 milhão 399.900 toneladas, o que representa um aumento de 15,3% em relação a 2022.

Existem vários fatores que contribuem para o crescimento da produção de abacate. Um fator impulsionador é o crescente interesse por uma alimentação saudável e o enfoque em alimentos ricos em nutrientes.

De acordo com a Mission Produce, os abacates contêm quase 20 vitaminas e minerais, bem como gorduras monoinsaturadas (comumente conhecidas como gorduras «boas»), que podem ajudar o corpo a absorver nutrientes como vitamina A, D, K e E.

O abacate é também considerado um superalimento, dada a sua qualidade nutricional superior e os seus benefícios funcionais.

Para além das tendências de saúde e bem-estar, a acessibilidade durante todo o ano dos abacates prontos a consumir tem sido um importante motor de crescimento, impulsionado por melhores programas globais de abastecimento e maturação.

Por último, de acordo com a Mission Produce, as alterações demográficas favoráveis contribuíram para o aumento do consumo de abacate nos Estados Unidos. Na crescente população hispânica dos EUA, o consumo de abacate é 45% superior ao das famílias não hispânicas.

A geração do milénio também está a adotar alimentos de outros países e está aberta a novas dietas.

Exportações de abacate

Os abacates mexicanos, nomeadamente a variedade Hass, são muito procurados a nível internacional devido à sua qualidade e sabor.

A grande maioria das exportações de abacate mexicano destina-se principalmente aos Estados Unidos.

O México é o maior fornecedor de abacates para o mercado norte-americano e o comércio tem vindo a crescer de forma constante ao longo dos anos.

Os abacates mexicanos são especialmente populares durante eventos como a Super Bowl.