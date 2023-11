Exportações mundiais de abacate em 2022

As exportações mundiais de abacate diminuíram cerca de 3,1% em 2022, para 2,5 milhões de toneladas, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

Nos Estados Unidos, o maior importador mundial, o mercado do abacate é afetado por um volume crescente de abacates cultivados no estrangeiro.

Recentemente, registaram-se plantações significativas de abacate no México, no Chile, na República Dominicana, no Peru, na Colômbia e noutras partes do mundo, o que teve por efeito aumentar o volume de abacates cultivados no estrangeiro que entram no mercado dos Estados Unidos.

Em especial, as exportações mundiais de abacate diminuíram devido à grave escassez de oferta induzida pelas condições climatéricas no México, o principal exportador mundial.

Embora as exportações da maioria das origens alternativas continuem a crescer a níveis relativamente rápidos, estes aumentos não compensaram totalmente a escassez sem precedentes de fornecimentos do México.

Entretanto, de acordo com a FAO, a ampla procura mundial e os elevados preços de exportação continuam a ser factores decisivos para o crescimento deste sector dinâmico, impulsionando grandes investimentos na expansão das áreas nos países produtores emergentes.

Exportações mundiais

Os dados disponíveis sobre as exportações do México indicam uma queda de 16,2% em 2022, para 1,2 milhões de toneladas, cerca de 200.000 toneladas abaixo do nível do ano anterior.

Mais de 80% das exportações de abacate do México destinaram-se aos Estados Unidos em 2022, cerca de 7% ao Canadá e o restante à União Europeia e ao Japão.

No comércio mundial, o México, de onde os abacates são originários, representa normalmente 55-60% do volume total das exportações.

Este facto deve-se à capacidade do México para produzir o fruto em todas as estações do ano e à sua concentração na variedade Hass, de qualidade superior, que é mais procurada nos mercados mundiais do que as outras variedades.

Escassez de produção

Em 2022, na sequência de perdas de produção significativas causadas por uma tempestade destruidora em junho e de condições de seca persistentes em zonas de produção importantes, a quota do México nas exportações mundiais de abacate caiu para cerca de 46%.

Como resultado dessa queda na produção e em face da forte demanda contínua nos Estados Unidos, o valor médio unitário de exportação dos embarques do México aumentou para US $ 4,294 por tonelada nos primeiros oito meses de 2022, 87 por cento maior do que no mesmo período do ano passado.

A média anual situou-se em 3.092 dólares por tonelada em 2022, ainda 28% superior à de 2021.