Coûts de fabrication : Mexique et Asie du Sud-Est

Selon l’indice mondial de compétitivité des coûts de fabrication du BCG, le Mexique et d’autres pays d’Asie du Sud-Est, tels que la Thaïlande, la Malaisie et l’Indonésie, offrent les coûts de fabrication les plus compétitifs au monde.

Cet indice suit l’évolution des salaires relatifs dans les usines, la croissance de la productivité, les taux de change et les coûts de l’énergie.

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le coût moyen de la main-d’œuvre au Mexique représente 22% de celui d’un travailleur aussi qualifié aux États-Unis.

En outre, le rapport Kearney Reshoring 2022 Index Report souligne que la position stratégique du Mexique pour desservir le marché américain crée un avantage concurrentiel pour le Mexique.

Mais surtout, à la suite de la guerre commerciale et tarifaire entre les États-Unis et la Chine, les importations américaines en provenance du Mexique ont augmenté par rapport aux importations américaines en provenance de la Chine.

D’un point de vue logistique, la société immobilière Vesta estime qu’il est plus facile et plus rapide de gérer des centres de production, d’entreposage ou de logistique depuis le Mexique que depuis la Chine.

Par exemple, il faut environ 37 jours pour transporter une cargaison de Shanghai à Chicago, alors qu’il ne faut généralement que sept jours pour transporter la même quantité de fret de Querétaro, situé dans la région du Bajío au centre du Mexique, à Chicago, selon BCG, Shipa Freight et Freight Qout.

Coûts de fabrication

En 2020 et 2021, l’industrie manufacturière, l’un des principaux moteurs de la croissance au Mexique au cours de la dernière décennie, a enregistré un impact négatif sur la production, car les restrictions imposées par la pandémie de Covid-19 ont réduit la demande, tant au Mexique qu’à l’étranger.

Entre autres, le confinement pandémique a réduit la production en 2020 et 2021 dans des industries telles que l’automobile et l’électronique.

La réouverture progressive de l’économie en Amérique du Nord et la normalisation des flux commerciaux entre les États-Unis et le Mexique depuis le début de l’année 2022 ont contribué à une reprise plus rapide de l’industrie manufacturière par rapport à d’autres secteurs économiques.