Custos de Produção: México vs. Sudeste Asiático

De acordo com o Índice Global de Competitividade de Custos de Produção do BCG, o México e outros países da região do Sudeste Asiático, como a Tailândia, a Malásia e a Indonésia, oferecem os custos de produção mais competitivos do mundo.

Este índice acompanha as alterações nos salários relativos das fábricas, o crescimento da produtividade, as taxas de câmbio e os custos energéticos.

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), os custos médios da mão de obra no México são 22% dos custos de um trabalhador com as mesmas qualificações nos Estados Unidos.

Além disso, o relatório do Índice Kearney Reshoring 2022 destaca que a localização estratégica do México para servir o mercado dos EUA cria uma vantagem competitiva para o México.

Mas, acima de tudo, como resultado da guerra comercial e tarifária entre os EUA e a China, as importações dos EUA provenientes do México aumentaram em comparação com as importações dos EUA provenientes da China.

Do ponto de vista logístico, a empresa imobiliária Vesta considera que é mais fácil e mais rápido gerir centros de produção, de armazenamento ou de logística a partir do México do que a partir da China.

Por exemplo, são necessários cerca de 37 dias para que uma remessa de mercadorias viaje de Xangai para Chicago, ao passo que, normalmente, são necessários apenas sete dias para que a mesma quantidade de mercadorias viaje de Querétaro, situada na região de Bajío, no centro do México, para Chicago, de acordo com a BCG, a Shipa Freight e a Freight Qout.

Custos de Produção

Durante 2020 e 2021, a indústria transformadora, um dos principais motores de crescimento do México na última década, registou um impacto negativo na produção, uma vez que as restrições impostas pela pandemia de Covid-19 reduziram a procura, tanto no México como no estrangeiro.

Entre outros, o confinamento pandémico reduziu a produção em 2020 e 2021 em indústrias como a automóvel e a eletrónica.

A reabertura gradual da economia na América do Norte e a normalização dos fluxos comerciais entre os Estados Unidos e o México desde o início de 2022 contribuíram para uma recuperação mais rápida da indústria transformadora em comparação com outros sectores económicos.