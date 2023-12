Le marché de la fabrication intelligente devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 13% entre 2022 et 2029, pour atteindre une valeur de marché d’environ 658 milliards de dollars à l’échelle mondiale.

Selon un rapport de 2022 de Fortune Business Insights, l’un des principaux moteurs de cette croissance rapide est l’adoption accrue de l’industrie 4.0, où les usines sont fortement interconnectées grâce à l’internet des objets (IoT).

Tungray Technologies rapporte que ces usines intelligentes exploitent souvent la puissance de l’informatique en nuage et des dispositifs IoT (tels que les microcontrôleurs intégrés et les automates sécurisés) pour la communication.

Elles exploitent également la puissance du big data et de l’intelligence artificielle (IA) pour atteindre les objectifs d’une production plus rapide et de niveaux plus élevés d’optimisation des ressources, ce qui permet d’accroître l’efficacité et de réduire les coûts.

Outre l’industrie 4.0, l’importance accrue accordée à l’automatisation de nombreux processus de fabrication industrielle, ainsi que les investissements des gouvernements pendant la pandémie de Covid-19, constituent d’autres moyens de stimuler la croissance du marché de la fabrication intelligente.

Selon le même rapport de Fortune Business Insights, d’ici 2022, la région Asie-Pacifique détiendra la plus grande part de marché de la fabrication intelligente, en raison de son désir d’industrialisation rapide pour stimuler la production du secteur manufacturier.

Le choc subi par la chaîne d’approvisionnement lors de la pandémie de Covid-19 incite les fabricants à adopter des solutions de fabrication intelligente afin d’être plus résistants et plus souples face aux perturbations potentielles à l’avenir.

Fabrication intelligente

L’automatisation industrielle comprend un large éventail de solutions technologiques qui offrent différents niveaux d’automatisation pour les systèmes de contrôle logiciel et les équipements industriels critiques.

Ces composants sont essentiels au fonctionnement et à la croissance des marchés mondiaux tels que la fabrication, la distribution, le transport, la construction et l’exploitation minière.

Cyngn estime que les environnements opérationnels relativement contrôlés et prédéfinis dans lesquels opèrent les entreprises industrielles sont ce qui en fait une grande opportunité pour les entreprises qui cherchent à développer des solutions d’automatisation, mais des capacités de produits améliorées seront nécessaires pour réaliser la promesse de l’industrie 4.0 : des capacités qui seront créées par les avancées technologiques en matière d’IA/ML, de robotique, de connectivité, de cartographie et d’interopérabilité.