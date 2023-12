Send an email

O mercado do fabrico inteligente

Prevê-se que o mercado de fabrico inteligente cresça a uma taxa de crescimento anual composta de 13% de 2022 a 2029, atingindo um valor de mercado de cerca de 658 mil milhões de dólares a nível global.

De acordo com um relatório de 2022 da Fortune Business Insights, um dos principais impulsionadores desse rápido crescimento é a maior adoção da Indústria 4.0, onde as fábricas são altamente interconectadas por meio da Internet das Coisas (IoT).

A Tungray Technologies informa que estas fábricas inteligentes aproveitam frequentemente o poder da computação em nuvem e dos dispositivos IoT (como microcontroladores incorporados e PLCs seguros) para a comunicação.

Aproveitam também o poder dos megadados e da inteligência artificial (IA) para atingir os objectivos de uma produção mais rápida e de níveis mais elevados de otimização de recursos, aumentando assim a eficiência e reduzindo os custos.

Para além da Indústria 4.0, o maior enfoque na automatização de muitos processos de fabrico industrial, bem como o investimento governamental durante a pandemia de Covid-19, constituem outros meios de impulsionar o crescimento do mercado do fabrico inteligente.

De acordo com o mesmo relatório da Fortune Business Insights, até 2022, a região da Ásia-Pacífico deterá a maior quota de mercado no fabrico inteligente, devido ao seu desejo de uma rápida industrialização para impulsionar a produção do sector industrial.

O choque na cadeia de abastecimento durante a pandemia de Covid-19 torna os fabricantes mais propensos a adotar soluções de fabrico inteligente para serem mais resistentes e ágeis a potenciais perturbações no futuro.

Fabrico inteligente

A automação industrial é amplamente entendida como consistindo numa vasta gama de soluções tecnológicas que proporcionam diferentes níveis de automação para sistemas de controlo de software e equipamento industrial crítico.

Estes componentes são essenciais para as operações e o crescimento de mercados globais como o fabrico, a distribuição, os transportes, a construção e a exploração mineira.

A Cyngn acredita que os ambientes operacionais relativamente controlados e predefinidos em que as empresas industriais operam são o que as torna uma grande oportunidade para as empresas que procuram desenvolver soluções de automação, mas serão necessárias capacidades de produto melhoradas para alcançar a promessa da Indústria 4.0: capacidades que serão criadas por avanços tecnológicos em IA/ML, robótica, conetividade, mapeamento e interoperabilidade.