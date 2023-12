Adient: um fornecedor líder de assentos just-in-time na China 

A Adient, uma empresa americana sediada na Irlanda, é um fornecedor líder de assentos just-in-time na China.

A empresa opera através de entidades próprias e 6 joint ventures (consolidadas e não consolidadas) com 36 fábricas em 22 cidades, apoiadas por centros técnicos adicionais.

Em segundo plano, o governo envidou esforços limitados para estimular o consumo interno e a confiança no sector privado da China.

Em julho de 2023, o governo anunciou o financiamento ao consumo para a compra de veículos eléctricos e eletrónica de consumo, sectores que enfrentam excesso de capacidade.

Simultaneamente, a agência de planeamento económico da China anunciou oportunidades para empresas privadas investirem em transportes, energia limpa, infra-estruturas, fabrico avançado e projectos agrícolas.

A forte posição da Adient com montadoras européias e americanas é complementada por parcerias com os principais grupos automotivos na China, o que resultou na ampla penetração de mercado da Adient em relação aos concorrentes de assentos e na liderança no maior mercado do setor.

A Adient aproveita sua experiência operacional e capacidades de inovação desenvolvidas em todo o mundo para apoiar ainda mais seu crescimento na China.

Assentos

A empresa concluiu no ano fiscal de 2023, encerrado em 30 de setembro, a transferência de todas as participações acionárias emitidas e em circulação em duas joint ventures na China de propriedade direta da Adient, cada uma representando 25% de suas participações acionárias totais emitidas e em circulação, para a Yanfeng Automotive Trim Systems Company Ltd. por US$ 3 milhões.

A Adient firmou um contrato a termo de câmbio de ¥240 milhões (US$ 35 milhões) durante o segundo trimestre do ano fiscal de 2023 para proteger seletivamente partes de seu investimento líquido na China.

A empresa é líder global no setor de fornecimento de assentos automotivos com posições de mercado líderes nas Américas, Europa e China e tem relacionamentos de longa data com os maiores OEMs automotivos do mundo.

As tecnologias patenteadas da Adient estendem-se a praticamente todas as áreas de soluções de assentos para automóveis, incluindo sistemas completos de assentos, estruturas, mecanismos, espuma, apoios de cabeça, apoios de braço e coberturas decorativas.

A Adient é um fornecedor global de assentos com a capacidade de conceber, desenvolver, projetar, fabricar e fornecer sistemas completos de assentos e componentes em todas as principais regiões produtoras de automóveis do mundo.