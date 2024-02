Union Pacific Corporation: plano de capital e de segurança

Send an email

A empresa ferroviária norte-americana Union Pacific Corporation divulgou o seu plano de capital e os seus objectivos de segurança para 2024.

Para o ano em curso, a empresa prevê que o seu plano de capital seja de aproximadamente 3,4 mil milhões de dólares, 8% inferior ao de 2023.

A Union Pacific planeja continuar a fazer investimentos para apoiar sua estratégia de crescimento, fortalecer sua infraestrutura, substituir ativos mais antigos e melhorar a segurança e resiliência da rede.

Além disso, o plano inclui investimentos em projectos relacionados com o crescimento, para aumentar o número de cargas de vagões na rede, determinadas rampas para tratar eficazmente os volumes de clientes intermodais novos e existentes, a modernização contínua da sua frota de locomotivas e projectos destinados a melhorar a eficiência operacional.

O plano de capital pode ser revisto se as condições comerciais o justificarem ou se novas leis ou regulamentações afectarem a nossa capacidade de gerar rendimentos suficientes sobre estes investimentos.

A empresa dedica-se principalmente ao transporte ferroviário de mercadorias, movimentando uma grande variedade de bens, incluindo produtos agrícolas, energia, automóveis, produtos industriais e contentores intermodais.

A empresa planeia melhorar a cultura de segurança através do seu programa Courage to Care.

A Coragem de Cuidar reflecte-se em acções como dar e receber feedback sobre comportamentos inseguros, encontrar e eliminar perigos e melhorar a segurança do ambiente de trabalho, para que todos regressem a casa em segurança.

Até 2024, será implementado para todos os trabalhadores um programa de gestão de segurança melhorado, centrado nas regras críticas que mais afectam a segurança.

Além disso, espera-se que os funcionários dos comboios, locomotivas e estaleiros participem numa aula de formação de segurança de um dia inteiro para reforçar estas regras críticas.

A Union Pacific continuará a utilizar uma abordagem abrangente à gestão da segurança, recorrendo à tecnologia, identificação de perigos e avaliações de risco, envolvimento dos trabalhadores, formação, garantia de qualidade e investimentos de capital direccionados.

Além disso, o seu Centro de Comando de Práticas Operacionais ajudará a empresa a implementar tecnologia preditiva para reduzir a variabilidade, procurando identificar as causas das interrupções do serviço da linha principal e desenvolver soluções, bem como ajudar os empregados a compreender as melhores práticas de gestão de comboios.