Union Pacific Corporation: plan d’investissement et de sécurité

La compagnie ferroviaire américaine Union Pacific Corporation a publié son plan de capital et ses objectifs de sécurité pour 2024.

Pour l’année en cours, l’entreprise prévoit que son plan de capital sera d’environ 3,4 milliards de dollars, soit 8% de moins qu’en 2023.

Union Pacific prévoit de continuer à faire des investissements pour soutenir sa stratégie de croissance, renforcer son infrastructure, remplacer les actifs les plus anciens et améliorer la sécurité et la résilience du réseau.

En outre, le plan prévoit des investissements dans des projets liés à la croissance pour amener plus de charges de wagons sur le réseau, certaines rampes pour traiter efficacement les volumes de clients intermodaux nouveaux et existants, la poursuite de la modernisation de son parc de locomotives et des projets visant à améliorer l’efficacité opérationnelle.

Le plan d’investissement peut être révisé si les conditions commerciales le justifient ou si de nouvelles lois ou réglementations affectent notre capacité à générer des rendements suffisants sur ces investissements.

L’entreprise se consacre principalement au transport ferroviaire de marchandises, acheminant une grande variété de biens, notamment des produits agricoles, de l’énergie, des automobiles, des produits industriels et des conteneurs intermodaux.

L’entreprise prévoit d’améliorer la culture de la sécurité par le biais de son programme Courage to Care.

Ce programme se traduit par des actions telles que donner et recevoir un retour d’information sur les comportements dangereux, trouver et éliminer les dangers, et améliorer la sécurité de l’environnement de travail, afin que chacun puisse rentrer chez soi en toute sécurité.

D’ici 2024, un programme amélioré de gestion de la sécurité, axé sur les règles critiques qui ont le plus d’impact sur la sécurité, sera mis en œuvre pour tous les employés.

En outre, les employés des trains, des locomotives et des gares de triage devront assister à une journée complète de formation à la sécurité afin de renforcer ces règles essentielles.

Union Pacific continuera d’adopter une approche globale de la gestion de la sécurité en utilisant la technologie, l’identification des dangers et l’évaluation des risques, l’engagement des employés, la formation, l’assurance qualité et des investissements ciblés.

En outre, son centre de commande des pratiques d’exploitation aidera l’entreprise à mettre en œuvre une technologie prédictive pour réduire la variabilité en cherchant à identifier les causes des interruptions de service sur les lignes principales et à développer des solutions, ainsi qu’à aider les employés à comprendre les meilleures pratiques pour la gestion des trains.