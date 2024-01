La Cofece enquête sur le transport ferroviaire au Mexique

La Commission fédérale mexicaine de la concurrence économique (Cofece) a ouvert une enquête afin d’identifier et, le cas échéant, de déterminer l’existence probable d’obstacles à la concurrence et à la libre concurrence, ainsi que d’éventuels intrants essentiels sur le marché des services publics de transport ferroviaire de marchandises et des services et droits connexes.

Créée en 2013, la Cofece est un organisme autonome chargé de promouvoir et de garantir la concurrence et la libre concurrence sur les marchés, ainsi que de prévenir, d’examiner et de combattre les pratiques anticoncurrentielles.

Que sont les entraves à la concurrence? Il s’agit de tout fait, acte ou réglementation qui empêche l’accès à un certain marché ou limite la capacité à être compétitif sur ce marché.

Sur l’ensemble des marchandises transportées par voie terrestre, 25,3% le sont par le rail et le reste par la route.

Rien qu’en 2022, 128,46 millions de tonnes de marchandises ont été transportées sur le réseau ferroviaire mexicain et, de 2016 à 2022, le nombre de tonnes de marchandises transportées a augmenté de 5,3%.

Transport ferroviaire

Parmi les principaux produits transportés figurent les produits industriels (46,7%), les produits agricoles (26,4%), le pétrole et ses dérivés (11,5%), qui sont des produits fondamentaux pour le développement de l’économie.

Le transport ferroviaire de marchandises représente un mode de transport à potentiel pour les entreprises qui se relocalisent dans notre pays (nearshoring), puisqu’il est noté qu’en 2022, 73,2% des marchandises du commerce extérieur ont été transportées à travers les frontières, et les 26,8% restants à travers les ports.

Par conséquent, pour la Cofece, il est essentiel de garantir des conditions concurrentielles dans le service de transport ferroviaire de marchandises pour que les utilisateurs puissent transporter leurs produits à des prix plus bas et dans de meilleures conditions.

Enquête

L’extrait de l’accord d’ouverture d’enquête IEBC-003-2023 indique qu’il existe des éléments qui suggèrent l’absence de conditions de concurrence effective sur ce marché. Toutefois, l’ouverture de cette enquête n’implique aucun préjugé de la part de l’autorité d’enquête de la Cofece.

Une fois les procédures prévues pour ce type d’enquête conclues, et si l’existence de barrières à la concurrence ou d’intrants essentiels est constatée, l’assemblée plénière de la Cofece peut décider d’ouvrir une enquête :

Pour mener à bien cette enquête, l’autorité chargée de l’enquête dispose d’un délai de 30 à 120 jours ouvrables, à compter de la publication de l’extrait, qui peut être prolongé jusqu’à deux fois.