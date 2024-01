Transporte marítimo: a CNUCED está preocupada com as perturbações

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (CNUCED) manifestou a sua «profunda preocupação» com as recentes perturbações do transporte marítimo.

Em especial, as crescentes perturbações do comércio mundial foram causadas por tensões geopolíticas que afectaram a navegação no Mar Negro, por ataques à navegação no Mar Vermelho que afectaram o Canal do Suez e pelo impacto das alterações climáticas no Canal do Panamá.

O transporte marítimo é a espinha dorsal do comércio internacional, uma vez que é responsável por mais de 80% do movimento mundial de mercadorias.

«Os recentes ataques ao transporte marítimo no Mar Vermelho, juntamente com os desafios geopolíticos e climáticos existentes, resultaram numa crise complexa que afecta as principais rotas comerciais mundiais», afirmou a CNUCED num comunicado de imprensa.

A UNCTAD estima que os trânsitos semanais através do Canal do Suez caíram 42% nos últimos dois meses.

Transporte marítimo

O atual conflito na Ucrânia provocou alterações substanciais no comércio de petróleo e de cereais, alterando os padrões comerciais estabelecidos.

Simultaneamente, o Canal do Panamá, um canal fundamental para o comércio mundial, está a debater-se com a descida dos níveis de água, o que resultou numa redução impressionante de 36% do total de trânsitos no último mês, em comparação com o ano anterior.

As implicações a longo prazo das alterações climáticas na capacidade do canal estão a suscitar preocupações quanto aos impactos duradouros nas cadeias de abastecimento globais.

Navios porta-contentores

A crise no Mar Vermelho, marcada por ataques liderados pelos Houthi que perturbaram as rotas marítimas, acrescentou mais um nível de complexidade. Em resposta, os principais actores do sector dos transportes marítimos suspenderam temporariamente os trânsitos através do Suez.

Em particular, os trânsitos semanais de navios porta-contentores caíram 67% em relação a um ano atrás, e a capacidade dos contentores, os trânsitos de petroleiros e os navios-tanque sofreram quedas significativas.

Os países em desenvolvimento são particularmente vulneráveis a estes choques e a CNUCED continua a acompanhar a evolução da situação.

A organização salienta a necessidade urgente de adaptações rápidas por parte do sector dos transportes marítimos e de uma forte cooperação internacional para fazer face à dinâmica do comércio mundial, que se está a alterar rapidamente.