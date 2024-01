As 25 economias mais conectadas no transporte marítimo

A China liderou a classificação das economias mais conectadas no sector do transporte marítimo no terceiro trimestre de 2023.

De acordo com o Índice de Conectividade do Transporte Marítimo (LSCI), a China obteve 179 pontos.

Para entender o indicador: o LSCI indica a posição de uma economia nas redes globais de transporte marítimo regular. É calculado com base no número de escalas de navios, na capacidade de movimentação de contentores dos portos, no número de serviços e empresas, na dimensão do maior navio e no número de países ligados através de serviços de transporte marítimo direto.

As economias mais conectadas no transporte marítimo destacam-se por possuírem infra-estruturas portuárias avançadas, uma posição geográfica estratégica e uma participação ativa no comércio internacional, o que as torna nós fundamentais nas rotas marítimas mundiais.

Economias mais conectadas

Seguiram-se a Coreia do Sul (119 pontos), Singapura (116), Malásia (103) e Estados Unidos (98).

Globalmente, a maioria das regiões recuperou em termos de perturbações causadas pela pandemia de Covid-19 e de conetividade do transporte marítimo.

A conetividade marítima é crucial para o transporte eficiente de mercadorias e para impulsionar o comércio internacional.

Empresas

medida que os navios porta-contentores aumentaram de dimensão, o número de empresas que prestam serviços tendeu a diminuir.

A CNUCED indicou que esta tendência parece ter sido interrompida, ou mesmo invertida, nos últimos três anos.

Desde o final de 2019, a dimensão dos navios aumentou apenas minimamente e, desde meados de 2022, as companhias de navegação têm vindo a expandir-se para novos mercados e o número médio de transportadores que prestam serviços por país aumentou.

Em termos de dimensão dos navios, as dimensões máximas actuais dos navios porta-contentores são comparáveis às dos maiores graneleiros e petroleiros.

Embora existam navios porta-contentores em fase de projeto com cerca de 28 000 unidades equivalentes a 20 pés (TEU), é muito possível que as dimensões dos navios não aumentem mais num futuro previsível.

Quanto ao recente aumento do número de empresas que servem o país médio, este está principalmente relacionado com a expansão das redes na Ásia.