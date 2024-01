Send an email

Top 25 des économies les plus connectées dans le transport maritime

La Chine est arrivée en tête du classement des économies les plus connectées dans le domaine du transport maritime au troisième trimestre 2023.

Selon l’indice de connectivité du transport maritime de ligne (LSCI), la Chine a obtenu 179 points.

Pour comprendre l’indicateur: le LSCI indique la position d’une économie au sein des réseaux mondiaux de transport maritime de ligne. Il est calculé à partir du nombre d’escales de navires, de la capacité de manutention de conteneurs des ports, du nombre de services et de sociétés, de la taille du plus grand navire et du nombre de pays reliés par des services de transport maritime directs.

Les économies les plus connectées au transport maritime se distinguent par leur infrastructure portuaire avancée, leur position géographique stratégique et leur participation active au commerce international, ce qui en fait des nœuds clés sur les routes maritimes mondiales.

Économies les plus connectées

La Corée du Sud (119 points), Singapour (116), la Malaisie (103) et les États-Unis (98) viennent ensuite.

Dans l’ensemble, la plupart des régions se sont rétablies en termes de perturbations dues à la pandémie de Covid-19 et de connectivité du transport maritime.

La connectivité maritime est essentielle pour le transport efficace des marchandises et pour stimuler le commerce international.

Les entreprises

L’augmentation de la taille des navires porte-conteneurs s’est accompagnée d’une diminution du nombre de compagnies fournissant des services.

La CNUCED a indiqué que cette tendance semble avoir été interrompue, voire inversée, au cours des trois dernières années.

Depuis la fin de l’année 2019, la taille des navires n’a que très peu augmenté et, depuis la mi-2022, les compagnies maritimes se sont étendues à de nouveaux marchés et le nombre moyen de transporteurs fournissant des services par pays a augmenté.

En termes de taille des navires, les tailles maximales actuelles des porte-conteneurs sont comparables à celles des plus grands vraquiers et pétroliers.

Bien que des porte-conteneurs d’environ 28,000 équivalents vingt pieds (EVP) soient en projet, il est tout à fait possible que la taille des navires n’augmente plus dans un avenir prévisible.

Quant à l’augmentation récente du nombre de compagnies desservant le pays moyen, elle est principalement liée à l’expansion des réseaux en Asie.