Taxa de frete à vista dos contentores: preços em alta

O aumento da taxa de frete à vista de contentores durante a última semana de dezembro, de mais de 500 dólares numa semana, foi o maior aumento semanal alguma vez registado, informou a UNCTAD.

As taxas spot de contentores referem-se à contratação de serviços de transporte de carga em contentores no mercado spot.

As taxas médias de transporte de contentores de Xangai esta semana aumentaram 122 por cento em comparação com o início de dezembro, mais do que duplicando.

Ao mesmo tempo, as tarifas de Xangai para a Europa aumentaram 256%, mais do que triplicando.

De acordo com a UNCTAD, as tarifas para a costa oeste dos Estados Unidos também aumentaram acima da média, embora não passem pelo Suez. Aumentaram 162%.

Aqui vemos o impacto global da crise, com os navios a procurarem rotas alternativas, contornando o Suez e o Canal do Panamá.

Taxa de frete

O mercado spot implica que os serviços são contratados numa base pontual ou de curto prazo, em vez de numa base de longo prazo.

No contexto do transporte marítimo de contentores, isto significa que as taxas de frete são negociadas para uma carga específica e para uma rota específica no momento atual.

O efeito cumulativo destas perturbações traduz-se em distâncias de viagem mais longas para a carga, aumento dos custos comerciais e aumento das emissões de gases com efeito de estufa, uma vez que o transporte marítimo tem de percorrer distâncias mais longas e a velocidades mais elevadas.

Evitar o Canal do Suez e o Panamá exige mais dias de transporte, o que resulta em custos mais elevados.

O preço por dia de transporte e os prémios de seguro aumentaram, agravando o custo global do trânsito.

Além disso, os navios são obrigados a viajar mais depressa para compensar os desvios, gastando mais combustível por milha e emitindo mais CO2, o que agrava ainda mais as preocupações ambientais.

Contentores

A CNUCED salienta as implicações económicas de grande alcance destas perturbações.

As perturbações prolongadas, em especial no transporte de contentores, representam uma ameaça direta para as cadeias de abastecimento mundiais, podendo conduzir a atrasos nas entregas e a custos mais elevados.

Embora as taxas actuais dos contentores sejam cerca de metade do pico atingido durante a crise da Covid, a repercussão das taxas de frete mais elevadas nos consumidores leva tempo e prevê-se que o impacto total se faça sentir dentro de um ano.