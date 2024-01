Taux de fret spot pour les conteneurs: les prix augmentent

L’augmentation du taux de fret spot moyen pour les conteneurs au cours de la dernière semaine de décembre, de plus de 500 dollars en une semaine, est la plus forte augmentation hebdomadaire jamais enregistrée, selon la CNUCED.

Les taux spot des conteneurs se réfèrent à la contractualisation des services de transport de fret conteneurisé sur le marché spot.

Cette semaine, les taux moyens d’expédition de conteneurs au départ de Shanghai ont augmenté de 122% par rapport au début du mois de décembre, soit plus du double.

Dans le même temps, les tarifs au départ de Shanghai et à destination de l’Europe ont augmenté de 256%, soit plus que triplé.

Selon la CNUCED, les tarifs vers la côte ouest des États-Unis ont également connu une augmentation supérieure à la moyenne, bien qu’ils ne passent pas par Suez. Ils ont augmenté de 162%.

On voit ici l’impact global de la crise, les navires cherchant des itinéraires alternatifs, contournant Suez et le canal de Panama.

Taux de fret spot

Le marché spot implique que les services sont contractés sur une base ponctuelle ou à court terme, plutôt que sur une base à long terme.

Dans le contexte du transport maritime par conteneurs, cela signifie que les taux de fret sont négociés pour une cargaison spécifique et pour un itinéraire spécifique au moment présent.

L’effet cumulé de ces perturbations se traduit par un allongement des distances de transport des marchandises, une augmentation des coûts commerciaux et une hausse des émissions de gaz à effet de serre, car les navires doivent parcourir des distances plus longues et à des vitesses plus élevées.

Éviter le canal de Suez et le Panama nécessite davantage de jours d’expédition, ce qui se traduit par des coûts plus élevés.

Le prix par jour d’expédition et les primes d’assurance ont augmenté, ce qui accroît le coût global du transit.

En outre, les navires sont contraints de voyager plus vite pour compenser les détours, consommant plus de carburant par kilomètre et émettant plus de CO2, ce qui exacerbe encore les préoccupations environnementales.

Conteneurs

La CNUCED souligne les conséquences économiques considérables de ces perturbations.

Les perturbations prolongées, en particulier dans le transport de conteneurs, constituent une menace directe pour les chaînes d’approvisionnement mondiales, entraînant potentiellement des retards de livraison et des coûts plus élevés.

Alors que les tarifs actuels des conteneurs représentent environ la moitié du pic atteint lors de la crise du Covid, la répercussion de la hausse des tarifs de fret sur les consommateurs prend du temps, et l’impact total devrait se faire sentir dans un délai d’un an.