COSCO Shipping et son port à conteneurs au Pérou

COSCO Shipping, l’une des plus grandes sociétés de transport maritime et de logistique au monde, construit un port à conteneurs au Pérou.

Dans l’ensemble, selon une analyse du Congrès américain, les investissements étrangers dans les infrastructures au Pérou par des entreprises liées à la Chine ont considérablement augmenté depuis les années 2010, une tendance accélérée par l’adhésion du Pérou à l’initiative chinoise d’investissement dans les infrastructures «Belt and Road» en 2019.

En conséquence, plusieurs entreprises publiques chinoises ont obtenu des participations majoritaires dans un certain nombre d’entreprises d’infrastructure péruviennes critiques, y compris dans de grandes entreprises minières et de production et de distribution d’électricité.

Particulièrement préoccupant pour les responsables américains, l’entreprise publique chinoise COSCO Shipping construit un port à conteneurs de 3,6 milliards de dollars près de Lima.

COSCO Shipping

La même analyse rapporte que le Pérou a reconnu les préoccupations des États-Unis et a soumis certaines transactions avec des entreprises chinoises à un examen antitrust.

COSCO Shipping poursuit la construction d’un port commercial et d’une zone industrielle à Chancay, une ville de pêche et d’agriculture située à 80 km au nord de Lima, la capitale du Pérou, qui devrait être achevée en 2024.

Cependant, en mai 2023, le ministère public péruvien a ouvert une enquête sur le chantier, où un glissement de terrain a endommagé au moins quatre maisons près d’un tunnel et a contraint COSCO Shipping Ports Ltd. à interrompre les travaux.

Secteur de l’énergie

Séparément, en avril 2023, Caixin Global a rapporté que l’entreprise publique China Southern Power Grid Co Ltd paiera 2,9 milliards de dollars pour acquérir deux fournisseurs d’électricité locaux au Pérou auprès de l’entreprise italienne Enel, sous réserve de l’approbation des autorités de régulation.

La filiale péruvienne d’Enel, Enel Peru, a accepté de vendre toutes les actions qu’elle détient dans sa filiale de distribution et de fourniture d’énergie Enel Distribución Perú SAA et dans sa filiale de fourniture de services énergétiques Enel X Perú SAC à China Southern Power Grid Co. Ltd.

La Société nationale des industries du Pérou, une chambre d’entreprises privées, s’est inquiétée du fait qu’en acquérant les deux fournisseurs d’énergie, Pékin pourrait obtenir un monopole sur le secteur énergétique péruvien, en particulier à Lima, la capitale, et dans ses environs, où les deux sociétés fournissent de l’électricité à plus de la moitié de la population.