Les dirigeants de PFS Funds résument ainsi l’évolution de la recherche sur Internet, de Google à ChatGPT.

Google a été fondé en 1998 avec une vision unique. Au lieu d’essayer de trier manuellement l’internet et d’utiliser des recherches de mots simplistes, comme les moteurs de recherche existants essayaient de le faire, pourquoi ne pas laisser le comportement faire le tri?

Concrètement, Google évaluerait un site en fonction du nombre de liens qu’il a avec d’autres sites.

Si de nombreux sites Web considèrent qu’une page spécifique est intéressante, il s’agit d’un vote de confiance important pour le site.

En outre, alors que les tentatives d’organisation de l’internet par la force brute devenaient de plus en plus difficiles à mesure que les pages proliféraient, Google est devenu plus précis et plus efficace. En peu de temps, il a conquis le marché de la recherche.

La recherche est particulière d’un point de vue publicitaire dans la mesure où une personne effectuant une recherche est, par définition, à la recherche d’une réponse qu’un annonceur peut lui fournir.

Un téléspectateur qui regarde un match de football à la maison peut être intéressé ou non par la bière et peut se souvenir ou non de la publicité à un moment ultérieur lorsqu’il doit prendre une décision d’achat; une personne qui cherche de la bière sur Google est intéressée et s’intéresse à l’instant même.

Recherche sur internet

Depuis un quart de siècle, l’approche de base de Google en matière de recherche est supérieure et personne n’a réussi à battre Google avec ses outils.

En novembre 2022, une société appelée OpenAI a lancé ChatGPT, le premier de ce qui sera certainement de nombreux «grands modèles de langage» (LLM) qui tentent de traiter les requêtes différemment.

Les LLM explorent leurs données d’apprentissage sur l’ensemble de l’internet et tentent d’utiliser l’apprentissage automatique pour identifier les relations. Ils ne s’intéressent pas aux liens, mais au contenu lui-même.

ChatGPT

Les journalistes ont immédiatement publié des affirmations selon lesquelles ChatGPT peut faire passer des examens médicaux, des examens de fin d’études, etc. Et il est certainement vrai que si l’on pose une question à laquelle on peut donner une réponse concrète, ChatGPT la trouvera et y répondra en toute confiance, pour autant que Google renvoie à une source.

Voici deux comparaisons des résultats de recherche de Google et de ChatGPT: Lorsque nous avons demandé «causes de la Première Guerre mondiale».

Google a renvoyé une boîte d’appel avec le texte du département de l’éducation de l’Indiana et un lien vers le document source de 31 pages. Pour les personnes qui trouveraient ce document un peu limité (les pages 13 à 31 se concentrent sur les «Hoosier Stories» des expériences des habitants de l’Indiana), les quatre liens suivants sont History.com, Wikipedia, Norwich University et Britannica.

ChatGPT a renvoyé un paragraphe citant «les tensions nationalistes, l’impérialisme et les alliances entre différents pays» et attribuant la cause immédiate à l’assassinat de l’archiduc Ferdinand.

Incidemment, ce paragraphe est très similaire au résumé du département de l’énergie de l’Indiana.