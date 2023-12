Pesquisa na Internet: do Google ao ChatGPT

Sobre a evolução da pesquisa na Internet desde o Google até ao ChatGPT, os executivos da PFS Funds fazem o seguinte resumo.

A Google foi fundada em 1998 com uma visão única. Em vez de tentar selecionar manualmente a Internet e utilizar pesquisas de palavras simplistas, como os motores de pesquisa existentes tentavam fazer, porque não deixar que o comportamento fizesse a triagem?

Especificamente, o Google avaliaria um sítio com base no número de outros sítios que o ligam.

Se muitos sites considerassem uma página específica interessante, isso era um voto de confiança poderoso no site.

Além disso, enquanto as tentativas de organizar a Internet por força bruta se tornavam mais difíceis à medida que as páginas proliferavam, o Google tornava-se mais preciso e eficiente. Num curto espaço de tempo, conquistou o mercado da pesquisa.

A pesquisa é especial do ponto de vista da publicidade, na medida em que alguém que efectua uma pesquisa está, por definição, à procura de uma resposta que um anunciante pode fornecer.

Um telespetador sentado em casa a ver um jogo de futebol pode ou não estar interessado em cerveja e pode ou não lembrar-se do anúncio mais tarde, quando for confrontado com uma decisão de compra; alguém que procura cerveja no Google está interessado e interessado neste momento.

Pesquisa na Internet

Durante o último quarto de século, a abordagem básica de pesquisa do Google tem sido superior e ninguém conseguiu vencer o Google com as suas ferramentas.

Em novembro de 2022, uma empresa chamada OpenAI lançou o ChatGPT, o primeiro do que serão certamente muitos «grandes modelos de linguagem» (LLM) que tentam tratar as consultas de forma diferente.

Os LLMs recolhem os seus dados de treino basicamente em toda a Internet e tentam utilizar a aprendizagem automática para identificar relações. Não olham para as hiperligações, mas sim para o próprio conteúdo.

ChatGPT

Os jornalistas publicaram imediatamente alegações de que o ChatGPT pode passar nas comissões de licenciamento médico, nos exames de pós-graduação, etc. E é certamente verdade que, se for dada uma pergunta que possa dar uma resposta concreta, ChatGPT encontrá-la-á e responderá com confiança, desde que o Google aponte para uma fonte.

Aqui estão duas comparações entre os resultados de pesquisa do Google e do ChatGPT: Quando perguntámos por «causas da Primeira Guerra Mundial».

O Google devolveu uma caixa de chamada com texto do Departamento de Educação de Indiana e uma hiperligação para o documento fonte de 31 páginas. Para as pessoas que possam achar isto um pouco limitado (as páginas 13-31 centram-se nas «Hoosier Stories» das experiências dos residentes do Indiana), as quatro ligações seguintes são History.com, Wikipedia, Norwich University e Britannica.

O ChatGPT devolveu um parágrafo que cita «tensões nacionalistas, imperialismo e alianças entre diferentes países» e atribui a causa próxima ao assassinato do Arquiduque Ferdinando.

Por acaso, isto é muito semelhante ao resumo do Departamento de Energia de Indiana.