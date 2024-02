Produção mundial de veículos automóveis em 2023

A produção mundial de veículos automóveis aumentou 9% de 2022 a 2023, reflectindo um aumento de 13% na produção de veículos na Europa. 10% na China, 9% na América do Norte e produção estável na América do Sul.

Em 2023, a indústria automóvel registou um aumento nas vendas globais dos clientes e nos calendários de produção, apesar das várias incertezas globais e das pressões inflacionistas globais.

A produção global de veículos automóveis cresceu a uma taxa anual de 10% em 2023, de acordo com uma base de mercado ponderada pela Aptiv, que representa a produção global de veículos ponderada pelas regiões geográficas em que a empresa gera receitas.

A Aptiv é uma empresa global especializada no desenvolvimento e fabrico de soluções tecnológicas para a indústria automóvel. A empresa centra-se na conceção e produção de sistemas avançados de segurança, conetividade e mobilidade para veículos.

Geralmente, a procura de componentes automóveis no mercado OEM é uma função do número de veículos novos produzidos em resposta à procura dos consumidores, que é impulsionada principalmente por factores macroeconómicos como a disponibilidade de crédito, as taxas de juro, os preços dos combustíveis, a confiança dos consumidores, o emprego e outras tendências.

Produção mundial

Enquanto a procura de OEM está ligada à produção real de veículos, os participantes na indústria de componentes e tecnologia automóvel também têm a oportunidade de crescer através do aumento do conteúdo do produto por veículo, penetrando ainda mais no negócio dos clientes e mercados existentes, conquistando novos clientes e aumentando a sua presença nos mercados globais.

A Aptiv acredita que a evolução dos participantes na indústria global de transportes, tais como os fornecedores de mobilidade, os criadores de veículos eléctricos e as cidades inteligentes, irá proporcionar mercados adicionais para as nossas tecnologias avançadas.

Indústria automóvel

A indústria de componentes e tecnologia automóvel fornece tecnologias, componentes, sistemas, subsistemas e módulos críticos aos OEMs para o fabrico de novos veículos, bem como ao mercado pós-venda para utilização como peças de substituição para a produção atual e veículos mais antigos.

O conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que teve início em fevereiro de 2022, teve, e espera-se que continue a ter, impactos económicos negativos para ambos os países e para as economias europeia e mundial.

Em resposta ao conflito, a União Europeia, os Estados Unidos e outras nações implementaram amplas sanções económicas contra a Rússia.