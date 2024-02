Production mondiale de véhicules automobiles en 2023

La production mondiale de véhicules automobiles a augmenté de 9% entre 2022 et 2023, reflétant une augmentation de 13% de la production de véhicules en Europe,10% en Chine, 9% en Amérique du Nord et une production stable en Amérique du Sud.

En 2023, l’industrie automobile a connu une augmentation des ventes des clients et des programmes de production au niveau mondial, malgré diverses incertitudes et pressions inflationnistes mondiales.

La production mondiale de véhicules automobiles a augmenté à un taux annuel de 10% en 2023, selon une base de marché pondérée par Aptiv, qui représente la production mondiale de véhicules pondérée par les régions géographiques dans lesquelles l’entreprise génère des revenus.

Aptiv est une entreprise mondiale spécialisée dans le développement et la fabrication de solutions technologiques pour l’industrie automobile. L’entreprise se concentre sur la conception et la production de systèmes avancés de sécurité, de connectivité et de mobilité pour les véhicules.

En règle générale, la demande de composants automobiles sur le marché des équipementiers est fonction du nombre de nouveaux véhicules produits en réponse à la demande des consommateurs, laquelle est principalement déterminée par des facteurs macroéconomiques tels que la disponibilité du crédit, les taux d’intérêt, le prix des carburants, la confiance des consommateurs, l’emploi et d’autres tendances.

Production mondiale

Alors que la demande des équipementiers est liée à la production réelle de véhicules, les acteurs de l’industrie des composants et des technologies automobiles ont également la possibilité de croître en augmentant le contenu des produits par véhicule en pénétrant davantage les activités des clients existants et les marchés existants, en gagnant de nouveaux clients et en augmentant leur présence sur les marchés mondiaux.

Aptiv estime que l’évolution des acteurs de l’industrie mondiale des transports, tels que les fournisseurs de mobilité, les développeurs de véhicules électriques et les villes intelligentes, fournira des marchés supplémentaires pour nos technologies avancées.

Industrie automobile

L’industrie des composants et des technologies automobiles fournit des technologies, des composants, des systèmes, des sous-systèmes et des modules essentiels aux équipementiers pour la fabrication de nouveaux véhicules, ainsi qu’au marché de l’après-vente pour l’utilisation de pièces de rechange pour la production actuelle et les véhicules plus anciens.

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie, qui a débuté en février 2022, a eu, et devrait continuer à avoir, des répercussions économiques négatives pour les deux pays et pour les économies européenne et mondiale.

En réponse à ce conflit, l’Union européenne, les États-Unis et d’autres pays ont mis en œuvre de vastes sanctions économiques à l’encontre de la Russie.