Produção de autopeças no México: estatísticas

A produção de autopeças no México vai bater um recorde em 2023, de acordo com as estatísticas e projecções da Indústria Nacional de Autopeças (INA).

Com dados actualizados até outubro passado, o INA prevê que a produção de autopeças no México crescerá 17,1% em 2023, para 121.716 milhões de dólares.

Desse montante, 87,2% corresponderam a exportações e os restantes 12,8% foram vendidos no mercado interno.

Com um investimento contínuo em investigação e desenvolvimento, as empresas mundiais de peças automóveis produzem logicamente uma grande variedade de produtos, incluindo, entre outros, motores, travões, transmissões, sistemas de suspensão, pneus, sistemas de escape, bancos, sistemas eléctricos, interiores, carroçarias e, cada vez mais, eletrónica.

Há uma década, em 2013, a produção de autopeças no México era de US$ 81,913 bilhões, com 70,6% para exportação e 29,4% para o mercado local.

Produção de autopeças

A empresa canadiana de peças para automóveis Magna International refere que a indústria automóvel global é uma indústria de produção complexa e de alta tecnologia.

Ao mesmo tempo, a indústria está a evoluir rapidamente em resposta às tendências sociais, económicas e relacionadas com a mobilidade, incluindo a transição para uma economia de baixo carbono, que está a acelerar a mudança da combustão interna para a propulsão eléctrica.

De janeiro a outubro de 2023, o México produziu 101,279 mil milhões de dólares em peças de automóvel. Como foi subdividido? Para exportação, 87,2 por cento. Para o mercado interno, 12,8 por cento.

Indústria automóvel

A China, a Europa, a América do Norte, o Japão, a Índia e a Coreia do Sul representam os maiores mercados de produção automóvel do mundo e são responsáveis por cerca de 88% dos veículos produzidos a nível mundial.

A quota da China, de cerca de 32% da produção global, liderou todos os mercados em 2022, seguida dos Estados Unidos e do Japão, com uma quota de 12% e 9%, respetivamente.

A procura local de veículos na China, na Índia e em certos mercados fora da América do Norte e da Europa Ocidental tem vindo a aumentar ao longo do tempo.

De acordo com a Magna International, esta crescente procura local ajudou a impulsionar a indústria automóvel local nestes países e atraiu investimentos no fabrico por parte de fabricantes de automóveis sediados na América do Norte, Europa e Ásia, através de investimentos independentes e/ou joint ventures com parceiros locais.