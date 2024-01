Production de pièces automobiles au Mexique: statistiques

La production de pièces automobiles au Mexique battra un record en 2023, selon les statistiques et les projections de l’industrie nationale des pièces automobiles (INA).

Avec des données actualisées jusqu’en octobre dernier, l’INA prévoit que la production de pièces automobiles au Mexique augmentera de 17,1% en 2023, pour atteindre 121,716 millions de dollars.

Dans ce montant, 87,2% correspondent à des exportations et les 12,8% restants sont vendus sur le marché intérieur.

Grâce à des investissements continus dans la recherche et le développement, les entreprises mondiales de pièces automobiles produisent logiquement une grande variété de produits, notamment des moteurs, des freins, des transmissions, des systèmes de suspension, des pneus, des systèmes d’échappement, des sièges, des systèmes électriques, des intérieurs, des carrosseries et, de plus en plus, de l’électronique.

Il y a dix ans, en 2013, la production de pièces automobiles au Mexique s’élevait à 81,913 milliards de dollars, dont 70,6% pour l’exportation et 29,4% pour le marché local.

Production de pièces automobiles

L’entreprise canadienne de pièces automobiles Magna International indique que l’industrie automobile mondiale est une industrie manufacturière complexe et de haute technologie.

Dans le même temps, l’industrie évolue rapidement en réponse aux tendances sociales, économiques et liées à la mobilité, y compris la transition vers une économie à faible émission de carbone, qui accélère le passage de la propulsion à combustion interne à la propulsion électrique.

De janvier à octobre 2023, le Mexique a produit pour 101,279 milliards de dollars de pièces automobiles. Comment cette somme a-t-elle été répartie? Pour l’exportation, 87,2%. Pour le marché intérieur, 12.8%..

Industrie automobile

La Chine, l’Europe, l’Amérique du Nord, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud représentent les plus grands marchés de production automobile au monde et totalisent environ 88% des véhicules produits dans le monde.

Avec environ 32% de la production mondiale, la Chine sera en tête de tous les marchés en 2022, suivie par les États-Unis et le Japon, avec des parts respectives de 12% et 9%.

La demande locale de véhicules en Chine, en Inde et sur certains marchés en dehors de l’Amérique du Nord et de l’Europe occidentale a augmenté au fil du temps.

Selon Magna International, cette demande locale croissante a contribué à stimuler l’industrie automobile locale dans ces pays et a attiré des investissements manufacturiers de constructeurs automobiles basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, par le biais d’investissements indépendants et/ou de coentreprises avec des partenaires locaux.