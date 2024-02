Primeiro exportador para os Estados Unidos: o México ultrapassou a China em 2023

O México destronou a China como primeiro exportador para os Estados Unidos em 2023, informou o US Census Bureau na quarta-feira.

Sem serviços, este indicador considera apenas os produtos.

Com um crescimento homólogo de 4,6%, as vendas externas de mercadorias do México para o seu vizinho do norte ascenderam a 454,775 milhões de dólares no ano passado.

Em contrapartida, as exportações chinesas para o mercado norte-americano caíram 20,3% em relação ao ano anterior, para 427,229 mil milhões de dólares.

Com este facto, o México tornou-se o principal exportador para os Estados Unidos, pondo fim ao domínio da China nessa liderança durante 16 anos consecutivos.

Os Estados Unidos são o maior importador mundial de bens, com um total de 3.084.092 milhões de dólares em 2022, um declínio de 4,9 por cento em relação a 2022.

A China teve a desvantagem de enfrentar novos casos de Covid-19 no início de 2023 e continua a enfrentar tarifas e outras restrições no mercado norte-americano decorrentes da guerra comercial entre as duas potências.

Entretanto, em terceiro lugar, as exportações canadianas para o seu vizinho do sul foram de 421,096 mil milhões de dólares, uma diminuição de 3,5 por cento em comparação com 2022.

Primeiro exportador

Tanto o México como o Canadá beneficiam do mercado livre proporcionado pelo Tratado entre o México, os Estados Unidos e o Canadá (T-MEC), em vigor desde junho de 2000, que substitui o Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA), em vigor desde janeiro de 1994.

Além disso, o México, em particular, beneficiou do nearshoring, atraindo investimentos estrangeiros.

Nearshoring, também conhecido como «nearshoring» ou «near relocation», é um termo utilizado no contexto empresarial para descrever a prática de deslocar determinadas operações ou processos empresariais para um país geograficamente próximo, em vez de optar por localizações mais distantes ou fora da região.

No futuro, os analistas esperam que o México continue a atrair mais Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em 2024, devido à deslocalização, ao mesmo tempo que ganha mais quota de mercado no total das importações de bens dos EUA no mesmo ano.

O México também conseguiu tornar-se o principal parceiro comercial dos Estados Unidos em 2023, em termos de comércio de produtos.