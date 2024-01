Exportações do México: 2023, tendência e projeção

As exportações do México (mercadorias, excluindo serviços) foram de 593,012 mil milhões de dólares em 2023, mais 2,6% do que em 2022.

Como suas compras externas caíram 1,0% para 598.475 milhões de dólares, o país teve um déficit de 5.464 milhões de dólares.

Entre as empresas que mais exportam do México estão Pemex, General Motors, Nissan, Stellantis, Volkswagen, Ford, Coca Cola FEMSA, Grupo México, Industrias Peñoles, Mabe, Nestlé e Grupo Modelo.

As exportações de produtos manufacturados foram de 528,837 mil milhões de dólares, um aumento anual de 4,0%, de acordo com os dados do Inegi.

Dentro do México, as vendas externas de automóveis totalizaram 188,903 mil milhões de dólares, um aumento de 14,3%, e as vendas de produtos não automóveis totalizaram 339,934 mil milhões de dólares, uma queda de 1%.

O México exporta automóveis, petróleo, camiões, telefones, computadores, fogões, peças para automóveis, frigoríficos, ouro, prata, cobre, cerveja, tequila, abacates, tomates vermelhos, malaguetas e dispositivos médicos, entre outros produtos.

Exportações do México

As vendas externas mexicanas foram de US$ 461 bilhões em 2019, caíram para US$ 417 bilhões em 2020 (o ano mais impactado pela pandemia), se recuperaram para US$ 495 bilhões em 2021 e subiram para US$ 578 bilhões em 2022.

Apesar de o México ter acordos de comércio livre com 50 países e fazer fronteira com os Estados Unidos (um dos maiores mercados do mundo), a internacionalização das empresas mexicanas é limitada, segundo um relatório divulgado pelo Banco Mundial.

A maioria dos exportadores tem um enfoque regional e poucos têm qualquer ligação com empresários e fornecedores locais.

No entanto, as empresas que conseguem integrar-se em cadeias de valor globais (GVC) ou exportar diretamente tendem a atingir taxas de crescimento mais elevadas e foram mais resistentes durante a pandemia de Covid-19.

Valor acrescentado

A extensa rede de acordos de comércio livre do México não resultou numa ampla participação nas CGV ou num elevado valor acrescentado nacional.

Um número muito limitado de empresas mexicanas exporta ou está integrado em CVGs.

O México assinou acordos de comércio livre que incluem 50 países, mas as suas exportações ficam aquém dos seus pares relevantes.

Além disso, de acordo com a mesma análise, apenas 8,3% das empresas no México exportam pelo menos 1% das suas vendas, direta ou indiretamente.

No entanto, para as 3.385 empresas com exportações acima de 1% das suas vendas em 2013 e 2018, as exportações cresceram a uma taxa média anual de 9,6% durante este período.

A percentagem de empresas que exportam produtos de alta tecnologia excedeu as suas quotas esperadas, tendo em conta o PIB do México.

Prevê-se que as exportações do México continuem a ganhar quota de mercado nos Estados Unidos, dos quais era o maior parceiro comercial em 2023.