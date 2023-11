Send an email

La zone du pôle de développement du bien-être Matías Romero Avendaño est située à côté de la ligne de chemin de fer Z, dans sa section Salina Cruz, Oaxaca-Medias Aguas, Veracruz.

Le projet Transisthmian créera un corridor multimodal interocéanique modernisé et amélioré qui constituera une alternative au canal de Panama pour le transport maritime vers le nord et post-Panamax.

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement mexicain travaille à la modernisation du chemin de fer de l’isthme de Tehuantepec et à l’augmentation de la capacité de manutention et de stockage des marchandises dans les ports de Coatzacoalcos (Veracruz) et de Salina Cruz (Oaxaca).

Le projet comprend également l’élargissement de l’autoroute transisthmique de deux à quatre voies, la modernisation des aéroports de Minatitlán et d’Ixtepec, la mise en place d’une connexion de télécommunications par fibre optique et d’une connectivité cellulaire/données, ainsi que la construction d’un gazoduc à usage commercial et privé.

La zone du Polo de Desarrollo para el Bienestar Matías Romero Avendaño jouit d’une situation stratégique, puisqu’elle se trouve à environ 110 mètres de l’autoroute fédérale MEX-185 et à 113 kilomètres de l’aéroport national d’Ixtepec, ce qui lui confère un potentiel de connectivité avec d’autres marchés nationaux et internationaux.

Matías Romero

Le Polo de Desarrollo para el Bienestar Matías Romero Avendaño est situé dans la municipalité de Matías Romero Avendaño, État d’Oaxaca, dont les municipalités avoisinantes sont: San Juan Cotzocón, Santa María Chimalapa, El Barrio de la Soledad, Santa María Petapa, San Juan Guichicovi et San Juan Mazatlán, toutes situées dans le même État, et Jesús Carranza dans l’État de Veracruz.

Selon le recensement de la population et du logement de 2020, la population totale des municipalités mentionnées dans le paragraphe précédent est supérieure à 50,000 habitants.

L’isthme de Tehuantepec présente une pauvreté sociale supérieure à la moyenne nationale et à celle des États.

Cela empêche un développement équilibré et une croissance équitable. Le programme de développement de l’isthme de Tehuantepec vise à rompre l’inertie historique de la région en ce qui concerne la forte prévalence de la privation d’accès à divers droits sociaux.