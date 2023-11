Pólo de Desenvolvimento do Bem-Estar Matías Romero Avendaño

Send an email

A área do Pólo de Desenvolvimento de Bem-Estar Matías Romero Avendaño está localizada junto à linha ferroviária Z, no seu troço Salina Cruz, Oaxaca-Medias Aguas, Veracruz.

O Projeto Transisthmian criará um Corredor Multimodal Interoceânico modernizado e atualizado que constituirá uma alternativa ao Canal do Panamá para o transporte marítimo no sentido norte e pós-Panamax.

Como parte deste projeto, o governo mexicano está a trabalhar na modernização da linha férrea do Istmo de Tehuantepec e na expansão da capacidade de manuseamento e armazenamento de carga nos portos de Coatzacoalcos, Veracruz e Salina Cruz, Oaxaca.

O projeto inclui ainda o alargamento da autoestrada transisthmiana de duas para quatro faixas; a modernização dos aeroportos de Minatitlán e Ixtepec; o estabelecimento de uma ligação de telecomunicações por fibra ótica e de conetividade celular/dados; e a construção de um gasoduto para uso comercial e privado.

A área do Polo de Desarrollo para el Bienestar Matías Romero Avendaño tem uma localização estratégica, uma vez que se encontra a cerca de 110 metros da Autoestrada Federal MEX-185 e a 113 quilómetros do Aeroporto Nacional de Ixtepec, o que lhe confere um potencial de conetividade com outros mercados nacionais e internacionais.

O Polo de Desarrollo para el Bienestar Matías Romero Avendaño está localizado no município de Matías Romero Avendaño, estado de Oaxaca, cujos municípios circundantes são: San Juan Cotzocón, Santa María Chimalapa, El Barrio de la Soledad, Santa María Petapa, San Juan Guichicovi e San Juan Mazatlán, todos no mesmo estado, e Jesús Carranza no estado de Veracruz.

De acordo com o Censo da População e Habitação de 2020, a população total dos municípios mencionados no parágrafo anterior é superior a 50.000 habitantes.

O Istmo de Tehuantepec apresenta carências sociais acima da média nacional, bem como das médias estaduais.

Este facto dificulta o desenvolvimento equilibrado e o crescimento equitativo. O Programa de Desenvolvimento do Istmo de Tehuantepec procura quebrar a inércia histórica da região no que respeita à elevada prevalência de privação de acesso a vários direitos sociais.