Perspectiva da Orbia: cautelosa devido à economia

As perspectivas da Orbia são cautelosas, depois de registrar uma queda anual de 15% nas vendas líquidas no primeiro semestre de 2023, para US$ 4,457 bilhões.

Ao mesmo tempo, seu lucro líquido foi de US$ 112 milhões, uma queda de 81%.

A Orbia opera nos setores de Soluções de Polímeros (Vestolit e Alphagary), Construção e Infraestrutura (Wavin), Agricultura de Precisão (Netafim), Soluções de Conectividade (Dura-Line) e Soluções Fluoradas (Koura).

Durante o segundo trimestre de 2023, vários dos mercados finais da Orbia, particularmente no setor de construção civil, tiveram uma demanda menor e preços mais fracos.

Em suas próprias palavras: a empresa continua cautelosa em relação ao nível de atividade econômica no segundo semestre do ano em determinadas regiões devido aos efeitos da pressão da política monetária, da volatilidade da taxa de câmbio, dos desafios inflacionários e da guerra na Ucrânia.

Dado o declínio nos níveis absolutos de preços de polímeros e a fraqueza do mercado, a Orbia espera que as vendas sejam menores do que no ano passado em um dígito médio ou alto.

A Orbia continua a trabalhar para mitigar os impactos desses fatores em seus resultados por meio de disciplina fiscal, excelência comercial e operacional e esforços de otimização, e tem como meta um EBITDA de aproximadamente US$ 1,65 bilhão em 2023.

Perspectiva da Orbia

Além disso, a empresa está gerenciando seus gastos de capital de acordo com as condições atuais do mercado e agora espera que a orientação de CAPEX esteja na faixa de US$ 550 milhões a US$ 650 milhões até 2023, o que inclui gastos com manutenção e investimentos em crescimento.

Por fim, como parte da perspectiva da Orbia, a empresa está revisando sua orientação de taxa de imposto efetiva para o ano para entre 44% e 47% devido à contínua valorização do peso mexicano.

Os cinco grupos de negócios da Orbia têm um foco coletivo na expansão do acesso à saúde e ao bem-estar, reinventando o futuro das cidades e dos lares, garantindo a segurança alimentar e hídrica, conectando comunidades com informações e acelerando uma economia circular com materiais básicos e avançados, produtos especiais e soluções inovadoras.

A Orbia tem atividades comerciais em mais de 110 países e operações em mais de 50.