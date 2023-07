Perspectives d'Orbia: prudence en raison de l'économie

Les perspectives d’Orbia sont prudentes, après avoir enregistré une baisse de 15% de son chiffre d’affaires net en glissement annuel au premier semestre 2023, à 4,457 milliards de dollars.

Dans le même temps, son bénéfice net s’est élevé à 112 millions de dollars, soit une chute de 81%.

Orbia opère dans les secteurs des solutions polymères (Vestolit et Alphagary), du bâtiment et des infrastructures (Wavin), de l’agriculture de précision (Netafim), des solutions de connectivité (Dura-Line) et des solutions fluorées (Koura).

Au cours du deuxième trimestre 2023, plusieurs marchés finaux d’Orbia, en particulier dans le secteur du bâtiment et de la construction, ont connu une baisse de la demande et des prix.

Selon ses propres termes: l’entreprise reste prudente quant au niveau d’activité économique à l’approche du second semestre dans certaines régions en raison des effets de la pression de la politique monétaire, de la volatilité des taux de change, des défis inflationnistes et de la guerre en Ukraine.

Compte tenu de la baisse des prix absolus des polymères et de la faiblesse du marché, Orbia s’attend à ce que les ventes soient inférieures à celles de l’année dernière dans une fourchette comprise entre un chiffre moyen et un chiffre élevé.

Orbia continue de s’efforcer d’atténuer l’impact de ces facteurs sur ses résultats par le biais d’une discipline fiscale, d’une excellence commerciale et opérationnelle et d’efforts d’optimisation, et vise un EBITDA d’environ 1,65 milliard de dollars en 2023.

Perspectives d’Orbia

En outre, la société gère ses dépenses d’investissement en fonction des conditions actuelles du marché et prévoit désormais des prévisions de dépenses d’investissement de l’ordre de 550 millions de dollars à 650 millions de dollars d’ici 2023, ce qui comprend les dépenses de maintenance et les investissements de croissance.

Enfin, dans le cadre des perspectives d’Orbia, la société révise ses prévisions de taux d’imposition effectif pour l’année entre 44% et 47% en raison de l’appréciation continue du peso mexicain.

Les cinq groupes d’activités d’Orbia se concentrent collectivement sur l’élargissement de l’accès à la santé et au bien-être, la réinvention de l’avenir des villes et des maisons, la garantie de la sécurité alimentaire et de l’eau, la connexion des communautés à l’information et l’accélération d’une économie circulaire avec des matériaux de base et avancés, des produits de spécialité et des solutions innovantes.

Orbia a des activités commerciales dans plus de 110 pays et des opérations dans plus de 50.