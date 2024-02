Nouvel étiquetage du vin, des spiritueux et de la bière aux États-Unis

Le gouvernement américain a annoncé des séances d’écoute virtuelles afin de recueillir les commentaires du public sur l’étiquetage du vin, des spiritueux distillés et des boissons maltées.

À cette fin, le Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) annonce des séances d’écoute virtuelles pour recueillir les commentaires du public sur l’étiquetage du vin, des spiritueux distillés et des boissons maltées afin de divulguer des informations sur la nutrition et l’alcool par portion, les principaux allergènes alimentaires et/ou les ingrédients.

Le rapport du département du Trésor de février 2022 sur la concurrence sur les marchés de la bière, du vin et des spiritueux recommandait à la TTB de relancer ou d’initier une réglementation dans ces domaines.

Les marchés américains de la bière, du vin et des spiritueux (production, distribution et vente au détail) sont fortement réglementés.

Dans cet environnement réglementaire, ces secteurs ont connu une consolidation à différents niveaux.

Si les grandes entreprises représentent une part de marché importante, le nombre de petits brasseurs, viticulteurs et distillateurs, souvent appelés «secteur artisanal», a augmenté de manière spectaculaire, mais n’occupe encore qu’une petite partie du marché.

Étiquetage du vin

Les sessions d’écoute ont pour but de faire participer le public, y compris les consommateurs, les acteurs de la santé publique et les membres de l’industrie de toutes tailles, et de faciliter la capacité du public à fournir des informations pour éclairer l’élaboration des règles.

Le présent avis indique les dates et heures des sessions d’écoute virtuelles ainsi que les instructions pour l’inscription.

Il ouvre également un registre pour la soumission de commentaires écrits sur les sujets abordés lors des sessions d’écoute.

Séances d’écoute et demandes d’intervention Les séances d’écoute virtuelles auront lieu le 28 février 2024, de 10 h à 14 h, heure normale de l’Est, et le 29 février 2024, de 13 h à 17 h, heure normale de l’Est.

La date limite d’inscription pour participer virtuellement à l’une ou l’autre des sessions est fixée au 27 février 2024 à 12h00, heure normale de l’Est.

Soumettez vos demandes d’intervention lors de l’une des sessions d’écoute avant le 26 février 2024 à 12 h 00, heure normale de l’Est.