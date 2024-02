Nova rotulagem do vinho, das bebidas espirituosas e da cerveja nos EUA

O Governo dos EUA anunciou sessões de auscultação virtuais para receber comentários do público sobre a rotulagem do vinho, das bebidas espirituosas destiladas e das bebidas de malte.

Para o efeito, o Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) está a anunciar sessões de auscultação virtuais para receber comentários do público sobre a rotulagem do vinho, das bebidas espirituosas destiladas e das bebidas de malte, a fim de divulgar informações nutricionais e sobre o álcool por dose, os principais alergénios alimentares e/ou ingredientes.

O relatório de fevereiro de 2022 do Departamento do Tesouro sobre a «Concorrência nos mercados da cerveja, do vinho e das bebidas espirituosas» recomendou que a TTB reavivasse ou iniciasse a regulamentação nestes domínios.

Os mercados da cerveja, do vinho e das bebidas espirituosas dos EUA (produção, distribuição e venda a retalho) estão fortemente regulamentados.

Neste contexto regulamentar, verificou-se uma consolidação destes sectores a vários níveis.

Embora as grandes empresas representem uma quota de mercado significativa, o número de pequenas cervejeiras, vinicultores e destiladores, frequentemente referidos como o sector artesanal, cresceu dramaticamente, mas ainda ocupa apenas uma pequena parte do mercado.

Vinho

As sessões de auscultação destinam-se a envolver o público, incluindo os consumidores, as partes interessadas no domínio da saúde pública e os membros da indústria de todas as dimensões, e a facilitar a possibilidade de o público dar o seu contributo para a elaboração da regulamentação.

O presente aviso estabelece as datas e horas das sessões de auscultação virtuais e as instruções para o registo.

Abre igualmente um registo para a apresentação de comentários escritos sobre os tópicos a debater nas sessões de auscultação.

Sessões de audição e pedidos de intervenção As sessões de audição virtuais realizar-se-ão em 28 de fevereiro de 2024, das 10:00 às 14:00, hora de Leste, e em 29 de fevereiro de 2024, das 13:00 às 17:00, hora de Leste.

O prazo de inscrição para participar virtualmente em qualquer uma das sessões termina a 27 de fevereiro de 2024, às 12h00, hora de Leste.

Apresentar pedidos para falar durante uma das sessões de audição até às 12h00, hora da costa leste, de 26 de fevereiro de 2024.