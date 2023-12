Marché du travail, inflation et politique monétaire aux États-Unis

Le marché du travail américain reste relativement robuste et a créé plus de 700,000 emplois nets au cours du troisième trimestre 2023.

Au cours des derniers mois, le taux de chômage U3 a légèrement augmenté pour atteindre 3,8 %, tandis que le taux de participation à la population active s’est maintenu à environ 62,8%.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 42% par rapport à l’année précédente.

Avec la hausse des taux d’intérêt ces dernières années, de nombreux économistes s’attendaient à une réduction de la création d’emplois et à une augmentation du taux de chômage, selon Touchstone Funds Group Trust.

Mais cela ne s’est pas encore produit, et le marché du travail américain a toujours affiché des résultats supérieurs aux prévisions, ce qui conforte l’idée de taux d’intérêt plus élevés et à plus long terme.

En ce qui concerne la politique monétaire, la solidité du marché du travail, combinée à une inflation plus élevée que prévu, a conduit la Réserve fédérale à resserrer sa politique monétaire au début de l’année 2022.

Tout au long de l’année 2022, la Réserve fédérale a relevé le taux des fonds fédéraux de 425 points de base. Les chiffres de l’inflation s’étant modérés au fil du temps, la Réserve fédérale a réduit le niveau des hausses de taux de 75 points de base à 25 points de base.

En outre, la Réserve fédérale a commencé à réduire la taille de son bilan par un resserrement quantitatif en juin 2022.

Marché du travail

La Réserve fédérale a poursuivi le resserrement de sa politique monétaire en 2023 et a relevé le taux des fonds fédéraux quatre fois de plus (25 points de base à chaque fois) au début de l’année.

Le Comité fédéral de l’open market (FOMC) s’est réuni en septembre 2023 et a laissé le taux des fonds fédéraux inchangé à 5,25-5,5%.

Les rendements à long terme ont augmenté ces derniers mois (les bons du Trésor à 10 ans ont terminé la période à environ 4,6%), mais la courbe des rendements reste inversée. Des rendements à long terme plus faibles que les rendements à court terme suggèrent une croissance économique plus faible ou une inflation plus basse à l’avenir, tandis que des taux à court terme plus élevés reflètent les tentatives de la Fed de freiner le taux d’inflation et d’équilibrer le marché de l’emploi tendu.