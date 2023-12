O mercado de trabalho, a inflação e a política monetária nos Estados Unidos

O mercado de trabalho dos EUA continua a ser bastante robusto e criou mais de 700.000 novos empregos líquidos durante o terceiro trimestre de 2023.

Nos últimos meses, a taxa de desemprego U3 subiu ligeiramente para 3,8 por cento, enquanto a taxa de participação da força de trabalho se manteve estável em cerca de 62,8 por cento.

A remuneração média por hora aumentou 42% em relação ao ano anterior.

Com a subida das taxas de juro nos últimos anos, muitos economistas esperavam uma redução da criação de emprego e um aumento da taxa de desemprego, refere o Touchstone Funds Group Trust.

Mas acrescenta que isso ainda não aconteceu e que o mercado de trabalho dos EUA tem registado resultados consistentemente mais fortes do que o esperado, apoiando a narrativa de taxas de juro mais elevadas e a mais longo prazo.

No que respeita à política monetária, um mercado de trabalho forte, combinado com uma inflação superior à desejada, resultou numa mudança para uma política monetária mais restritiva por parte da Reserva Federal no início de 2022.

Ao longo de 2022, a Reserva Federal aumentou a taxa dos fundos federais em 425 pontos base. Com a moderação das leituras da inflação ao longo do tempo, a Reserva Federal reduziu o nível de aumentos das taxas de 75 pontos base para 25 pontos base.

Além disso, a Reserva Federal começou a reduzir a dimensão do seu balanço através de uma maior restritividade quantitativa em junho de 2022.

Mercado de trabalho

A Reserva Federal continuou a apertar a política monetária em 2023 e aumentou a taxa dos fundos federais mais quatro vezes (25 pontos base de cada vez) no início deste ano.

O Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) reuniu-se em setembro de 2023 e deixou a taxa dos Fundos Federais inalterada em 5,25-5,5 por cento.

Os rendimentos a mais longo prazo subiram nos últimos meses (os títulos do Tesouro a 10 anos terminaram o período em cerca de 4,6%), mas a curva de rendimentos continua invertida. Os rendimentos de longo prazo mais baixos em relação aos rendimentos de curto prazo sugerem um crescimento económico mais fraco ou uma inflação mais baixa no futuro, enquanto as taxas de curto prazo mais elevadas reflectem as tentativas da Fed para conter a taxa de inflação e equilibrar o mercado de trabalho restritivo.