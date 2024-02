L’hydrogène et la décarbonisation mondiale 

S’il existe de nombreuses méthodes de production d’hydrogène à faible teneur en carbone, l’hydrogène vert est la plus durable, ce qui en fait la méthode de production idéale, a déclaré le gouvernement britannique.

L’hydrogène vert pourrait faciliter la décarbonisation totale du secteur de l’énergie, grâce à la flexibilité de la production et du stockage de l’hydrogène.

L’hydrogène pourrait être une option appropriée pour les secteurs où les réductions d’émissions sont difficiles à réaliser et où il existe peu d’options de décarbonisation, par exemple les transports lourds (tels que l’aviation, le transport maritime et les transports routiers lourds).

Qu’est-ce que la décarbonisation globale? Il s’agit de la réduction des émissions de carbone et d’autres gaz à effet de serre dans le but de lutter contre le changement climatique et de passer à une économie plus durable et à faible émission de carbone.

Ce processus implique la transition des sources d’énergie basées sur les combustibles fossiles vers des formes plus propres et renouvelables, ainsi que la mise en œuvre de technologies et de pratiques qui minimisent les émissions de carbone dans différents secteurs.

L’hydrogène à faible teneur en carbone peut être produit par électrolyse (en utilisant de l’électricité à faible teneur en carbone, par exemple à partir d’énergie renouvelable ou nucléaire) ou à partir de combustibles fossiles avec piégeage, stockage et utilisation du carbone.

Parmi les entreprises du secteur de l’hydrogène vert figurent Siemens Energy, NEL ASA, Plug Power, Ballard Power Systems, McPhy Energy, ITM Power, Air Liquide, Enel Green Power, Ørsted et Hyundai Hydrogen Mobility.

L’hydrogène

D’autres méthodes de production peuvent également produire peu d’émissions de carbone, comme la gazéification de la biomasse et la pyrolyse du méthane, à condition qu’elles respectent certaines normes, comme la norme nationale britannique sur l’hydrogène à faible teneur en carbone.

L’hydrogène peut être utilisé comme combustible thermique, comme le gaz naturel, et pour produire de l’électricité à l’aide de turbines à gaz modifiées ou de piles à combustible.

En outre, l’hydrogène peut être transformé en différents combustibles et matières premières, comme l’ammoniac.

Grâce à cette polyvalence, l’hydrogène à faible teneur en carbone peut être intégré dans les chaînes de valeur des exportations existantes et faciliter la production décarbonée de produits traditionnellement à forte intensité d’émissions, tels que l’acier, l’aluminium et l’ammoniac.