Hidrogénio e descarbonização global 

Embora existam muitos métodos de produção de hidrogénio com baixo teor de carbono, o hidrogénio verde é o mais sustentável, o que o torna o método de produção ideal, afirmou o Governo do Reino Unido.

O hidrogénio verde pode facilitar a descarbonização total do sector da energia, graças à flexibilidade da produção e do armazenamento do hidrogénio.

O hidrogénio pode ser uma opção adequada para sectores em que as reduções de emissões são difíceis de alcançar e em que existem poucas opções de descarbonização, por exemplo, os modos de transporte pesados (como a aviação, o transporte marítimo e o transporte rodoviário pesado de mercadorias).

O que é a descarbonização global? Refere-se à redução das emissões de carbono e de outros gases com efeito de estufa com o objetivo de combater as alterações climáticas e avançar para uma economia mais sustentável e com baixas emissões de carbono.

Este processo envolve a transição de fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis para formas mais limpas e renováveis, bem como a implementação de tecnologias e práticas que minimizem as emissões de carbono em vários sectores.

O hidrogénio com baixo teor de carbono pode ser produzido por eletrólise (utilizando eletricidade com baixo teor de carbono, por exemplo, a partir de energia renovável ou nuclear) ou a partir de combustíveis fósseis com captura, armazenamento e utilização de carbono.

Algumas empresas do sector do hidrogénio verde são a Siemens Energy, a NEL ASA, a Plug Power, a Ballard Power Systems, a McPhy Energy, a ITM Power, a Air Liquide, a Enel Green Power, a Ørsted e a Hyundai Hydrogen Mobility.

Hidrogénio

Existem outros métodos de produção que também podem ter baixas emissões de carbono, como a gaseificação da biomassa e a pirólise do metano, desde que cumpram determinadas normas, como a Norma Nacional de Hidrogénio de Baixo Carbono do Reino Unido.

O hidrogénio pode ser utilizado como combustível térmico, semelhante ao gás natural, e para gerar eletricidade utilizando turbinas a gás modificadas ou células de combustível.

Além disso, o hidrogénio pode ser transformado em diferentes combustíveis e matérias-primas, como o amoníaco.

Graças a esta versatilidade, o hidrogénio com baixo teor de carbono pode ser integrado nas cadeias de valor de exportação existentes e facilitar a produção descarbonizada de produtos tradicionalmente intensivos em emissões, como o aço, o alumínio e o amoníaco.