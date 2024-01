Investissement fixe au Mexique: contribution au PIB

Send an email

L’investissement fixe du Mexique en termes annualisés s’élevait à 6,000 milliards 427,3 milliards de pesos à la clôture du troisième trimestre 2023, selon les données de l’Inegi.

Ce montant correspond aux pesos constants avec le pouvoir d’achat au 31 décembre 2018 et a augmenté à un taux de 25,3% en glissement annuel.

À noter: le concept implique que les données du produit intérieur brut (PIB) nominal réel du troisième trimestre ont été annualisées en les multipliant par quatre à des fins de comparaison.

Par conséquent, les données du troisième trimestre ne sont pas nécessairement indicatives de la performance pour l’ensemble de l’année fiscale.

L’investissement fixe brut est un indicateur économique qui mesure les dépenses en biens d’équipement et la formation brute de capital fixe dans une économie au cours d’une période donnée.

Cet indicateur est utilisé pour évaluer le niveau d’investissement dans des actifs dont la durée de vie est supérieure à un an, tels que les bâtiments, les machines, les équipements et autres infrastructures.

Investissement fixe

Selon les chiffres préliminaires, le PIB réel du Mexique a augmenté de 3,3 % au cours du troisième trimestre 2023 par rapport au troisième trimestre 2022, reflétant une demande extérieure plus forte et des dépenses intérieures plus élevées.

La formation brute de capital fixe comprend les achats de biens que les producteurs effectuent pour accroître leurs actifs fixes, ainsi que les dépenses d’amélioration ou de modification qui prolongent la durée de vie utile ou la productivité du bien, évaluées aux prix d’achat.

Les biens peuvent être achetés ou produits pour leur propre compte.

Il peut également s’agir de biens produits localement. Dans ce cas, les biens doivent être neufs (et non d’occasion) ou importés, même s’ils sont d’occasion.

À long terme

Les biens visés ici sont les constructions et ouvrages de toute nature, les machines et équipements en général, y compris le matériel de transport.

Sont inclus les terrains, les gisements de minéraux, les forêts de bois et certaines dépenses militaires.

La composante nationale de la formation brute de capital fixe comprend les résultats de la valeur de la production trimestrielle de construction plus les biens vendus ou produits pour le stock de capital.

La mesure de la FBCF en valeurs constantes consiste à calculer des indices de ventes réelles par type d’activité, ou de production lorsque les ventes ne sont pas disponibles, pour chacun des 108 types d’activité. Ils sont utilisés pour extrapoler la valeur enregistrée par chaque classe au cours de l’année de base 2018.