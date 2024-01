PIB du Mexique: résistance à la conjoncture internationale

Send an email

Le PIB du Mexique a fait preuve de résilience face aux conditions économiques internationales en 2023, selon une analyse d’Intercam Banco.

Dans l’environnement mondial, la guerre entre Gaza et Israël s’est ajoutée à un environnement déjà fragmenté par le conflit entre la Russie et l’Ukraine, où le premier a commencé à générer de l’incertitude et des retards dans le commerce international.

En outre, la politique monétaire s’est resserrée au cours de l’année et les banques centrales n’ont pas relâché leur lutte contre l’inflation.

«Malgré tout, l’économie mondiale a fait preuve de résilience et l’économie mexicaine en particulier s’est distinguée par son accélération, puisque les chiffres les plus récents et nos estimations indiquent que le pays a connu une croissance de 3,4% en 2023, après une croissance de 3,9% en 2022, les deux chiffres étant supérieurs à la croissance potentielle de l’économie de 2,0%», a déclaré Intercam Banco.

Au début de l’année 2023, le consensus prévoyait une croissance de seulement 1,0%.

Le rythme soutenu de la croissance économique en 2023 s’explique par un fort dynamisme de la demande intérieure dans les domaines de la consommation privée et de l’investissement productif.

En ce qui concerne les salaires, la création d’emplois, la reprise de la confiance des consommateurs, les envois de fonds à des niveaux record, la masse salariale a considérablement augmenté et le crédit à la consommation a connu une croissance à deux chiffres au cours des dix premiers mois de l’année.

PIB du Mexique

En ce qui concerne l’investissement, les efforts de l’administration sortante pour achever les projets phares ont stimulé la construction de travaux d’infrastructure ainsi que l’achat de machines et d’équipements privés, prélude à des projets liés à la délocalisation à l’étranger (nearshoring).

Intercam Banco a indiqué qu’aux États-Unis, la croissance de l’économie est estimée à 2,4% en 2023, après une croissance de 1,9% en 2022, laissant loin derrière le scénario de récession qui avait été estimé au début.

Perspectives

En ce qui concerne la demande extérieure, l’économie américaine devrait ralentir en 2024, le consensus Bloomberg prévoyant une croissance du PIB de seulement 1,3%.

La demande extérieure a continué à croître à la marge, mais les progrès sont de plus en plus modestes.

En 2024, les exportations continueront de croître, quoique modérément, et le principal moteur de l’économie mexicaine sera la demande intérieure, comme c’était le cas en 2023.

Intercam Banco s’attend à un début particulièrement positif, car l’économie américaine affichera une croissance inertielle, mais il ne faut pas exclure des signes d’épuisement au second semestre 2024, car les effets de la politique monétaire restrictive devraient commencer à se matérialiser.

Pour la demande intérieure, l’augmentation de 20% du salaire minimum, l’impulsion fiscale programmée dans le paquet économique 2024 ainsi que les avancées des programmes sociaux au premier trimestre de l’année continueront à contribuer positivement à la consommation.