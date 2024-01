PIB do México: resiliência às condições económicas internacionais

O PIB do México mostrou resiliência às condições económicas internacionais em 2023, de acordo com uma análise do Intercam Banco.

No ambiente global, a guerra entre Gaza e Israel juntou-se a um ambiente já fragmentado pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, onde o primeiro começou a gerar incerteza e atrasos no comércio internacional.

Além disso, a política monetária tornou-se mais restritiva durante o ano e os bancos centrais não abrandaram a sua luta contra a inflação.

«Apesar do exposto, a economia global mostrou resiliência e em particular a economia mexicana destacou-se pela sua aceleração, já que os números mais recentes, e as nossas estimativas, reflectem que o país cresceu 3,4 por cento em 2023, depois de ter crescido 3,9 por cento em 2022, ambos os números acima do crescimento potencial da economia de 2,0 por cento», disse o Intercam Banco.

No início de 2023, a estimativa de consenso apontava para um crescimento de apenas 1,0 por cento.

Por detrás do ritmo vigoroso do crescimento económico em 2023 esteve um forte dinamismo da procura interna nas áreas do consumo privado e do investimento produtivo.

No que diz respeito ao primeiro, registou-se um crescimento dos salários, a criação de emprego, uma retoma da confiança dos consumidores, remessas de fundos em níveis recorde, bem como um aumento considerável da massa salarial e um crescimento do crédito ao consumo a dois dígitos durante os primeiros dez meses do ano.

O PIB do México

No que diz respeito ao investimento, os esforços da administração cessante para concluir projectos emblemáticos impulsionaram a construção de obras de infra-estruturas e também a compra de máquinas e equipamentos privados como prelúdio de projectos relacionados com o nearshoring.

O Intercam Banco refere que, nos Estados Unidos, estima-se que a economia cresça 2,4% em 2023, depois de ter crescido 1,9% em 2022, deixando para trás o cenário de recessão que se estimava no início.

Perspectivas

No que respeita à procura externa, a economia norte-americana deverá abrandar em 2024, com o consenso da Bloomberg a prever um crescimento do PIB de apenas 1,3%.

A procura externa tem continuado a crescer na margem, mas os progressos são cada vez mais modestos.

Em 2024, as exportações continuarão a crescer, embora de forma moderada, e o principal motor da economia mexicana será a procura interna, como aconteceu em 2023.

O Intercam Banco espera um início particularmente positivo, uma vez que a economia norte-americana apresentará um crescimento inercial, mas não devemos descartar sinais de esgotamento no segundo semestre de 2024, uma vez que os efeitos da política monetária restritiva deverão começar a materializar-se.

Para a procura interna, o aumento de 20% do salário mínimo, o impulso fiscal programado no pacote económico de 2024, bem como os avanços nos programas sociais no primeiro trimestre do ano, continuarão a contribuir positivamente para o consumo.