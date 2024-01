Investimento fixo do México: contribuição para o PIB

O investimento fixo do México em termos anualizados totalizou 6 biliões 427,3 mil milhões de pesos no final do terceiro trimestre de 2023, de acordo com dados do Inegi.

Este montante corresponde a pesos constantes com poder de compra a 31 de dezembro de 2018 e cresceu a uma taxa anual de 25,3 por cento.

Nota: o conceito implica que os dados do Produto Interno Bruto (PIB) nominal real do terceiro trimestre foram anualizados, multiplicando-os por quatro para efeitos comparativos.

Por conseguinte, os dados do terceiro trimestre não são necessariamente indicativos do desempenho para o ano fiscal completo.

O investimento fixo bruto é um indicador económico que mede as despesas em bens de capital e a formação bruta de capital fixo numa economia durante um período específico.

Este indicador é utilizado para avaliar o nível de investimento em activos que se espera que durem mais de um ano, tais como edifícios, máquinas, equipamento e outras infra-estruturas.

Investimento fixo

De acordo com os dados preliminares, o PIB real do México aumentou 3,3% durante o terceiro trimestre de 2023, em comparação com o terceiro trimestre de 2022, refletindo uma procura externa mais forte e uma maior despesa interna.

A formação bruta de capital fixo inclui as compras de bens que os produtores fazem para aumentar os seus activos fixos, mais as despesas com melhoramentos ou alterações que prolongam a vida útil ou a produtividade do bem, avaliadas a preços de aquisição.

Os bens podem ser comprados ou produzidos por conta própria.

Podem também ser bens de produção nacional. Neste caso, os bens devem ser novos (não usados) ou de origem importada, mesmo que sejam em segunda mão.

Longo prazo

Os bens abrangidos por esta rubrica são as construções e obras de qualquer tipo, as máquinas e o equipamento em geral, incluindo o material de transporte.

Incluem-se os terrenos, os depósitos minerais, as florestas de madeira e certas despesas militares.

A componente interna da formação bruta de capital fixo inclui os resultados do valor da produção trimestral de construção mais os bens vendidos ou produzidos para o stock de capital.

A medição da FBCF em valores constantes consiste no cálculo de índices de vendas reais por tipo de atividade, ou de produção quando as vendas não estão disponíveis, para cada um dos 108 tipos de atividade. Estes índices são utilizados para extrapolar o valor registado por cada classe no ano base de 2018.