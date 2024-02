Send an email

Intel: restrictions en Chine, semi-conducteurs et minéraux

Intel a réduit ses ventes et, dans plusieurs cas, a eu besoin d’approbations ou d’exemptions gouvernementales spécifiques en raison des restrictions commerciales imposées par les États-Unis à la Chine.

Au total, 3,2 milliards de dollars, soit 6% du chiffre d’affaires d’Intel en 2023, dépendaient des autorisations de contrôle des exportations du gouvernement américain, un montant qui, selon l’entreprise, pourrait augmenter dans les années à venir.

Les tensions géopolitiques et commerciales entre les deux nations ont entraîné une augmentation des droits de douane et des restrictions commerciales, y compris des droits de douane sur certains produits d’Intel, et ont affecté les habitudes de commande de ses clients.

En outre, les États-Unis ont imposé des restrictions à l’exportation de produits et de technologies réglementés par les États-Unis à certaines entreprises technologiques chinoises, y compris à certains de ses clients.

En particulier, en 2022, les États-Unis ont considérablement renforcé les contrôles à l’exportation sur les équipements de fabrication de semi-conducteurs et d’intelligence artificielle, ainsi que sur les produits informatiques avancés.

En 2023, les États-Unis ont renforcé les restrictions dans ces trois domaines et ont également travaillé avec le Japon et les Pays-Bas pour s’aligner sur des restrictions supplémentaires sur les équipements de fabrication de semi-conducteurs.

Pendant ce temps, les États-Unis ont ajouté de plus en plus d’entreprises chinoises aux listes d’interdiction.

En réponse, la Chine a restreint l’accès des États-Unis à certains minéraux et a empêché certaines entreprises qui fournissent des produits à l’armée taïwanaise de vendre des produits en Chine.

La concurrence

Les entreprises chinoises ont démontré leur capacité à produire des puces haut de gamme, malgré les contrôles américains à l’exportation.

Selon l’US-China Commission (USCC), en septembre 2023, Huawei a commencé à vendre le smartphone Mate 60 Pro, qui utiliserait une puce fabriquée en Chine dont les caractéristiques sont très proches de celles de la technologie des semi-conducteurs contrôlée par les États-Unis.

Le Kirin 9000, produit par l’entreprise publique chinoise Semiconductor Manufacturing International Company (SMIC) et conçu par HiSilicon, filiale de Huawei, est capable de se connecter aux réseaux 5G et présente des caractéristiques compatibles avec une puce de 7 nm, une technologie auparavant limitée aux semi-conducteurs de Samsung, Intel et TSMC.