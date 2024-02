Intel: restrições à China, semicondutores e minerais

Send an email

A Intel reduziu as suas vendas e, em vários casos, necessitou de aprovações ou isenções governamentais específicas devido às restrições comerciais impostas pelos EUA à China.

No total, 3,2 mil milhões de dólares, ou 6%, das receitas da Intel em 2023 dependiam de autorizações de controlo das exportações do governo dos EUA, um montante que a empresa prevê que possa aumentar nos próximos anos.

Em particular, as tensões geopolíticas e comerciais entre as duas nações levaram a um aumento das tarifas e restrições comerciais, incluindo tarifas sobre alguns dos produtos da Intel, e afectaram os padrões de encomendas dos seus clientes.

Para além disso, os EUA impuseram restrições à exportação de produtos e tecnologia regulamentados pelos EUA a determinadas empresas tecnológicas chinesas, incluindo alguns dos seus clientes.

Especificamente, em 2022, os EUA aumentaram significativamente os controlos à exportação de equipamento de fabrico de semicondutores e de inteligência artificial e de produtos de computação avançada.

Em 2023, os Estados Unidos aumentaram as restrições nas três áreas e também trabalharam com o Japão e os Países Baixos para alinhar com restrições adicionais ao equipamento de fabrico de semicondutores.

Durante este período, os EUA acrescentaram cada vez mais empresas chinesas às listas de proibições.

Em resposta, a China restringiu o acesso dos EUA a certos minerais e impediu certas empresas que fornecem produtos às forças armadas de Taiwan de venderem produtos na China.

Concorrência

As empresas chinesas demonstraram a sua capacidade de produzir chips de alta qualidade, apesar dos controlos de exportação dos EUA.

De acordo com a Comissão EUA-China (USCC), em setembro de 2023, a Huawei começou a vender o smartphone Mate 60 Pro, que alegadamente utiliza um chip de fabrico chinês com características que se aproximam muito das da tecnologia de semicondutores controlada pelos EUA.

O Kirin 9000, produzido pela empresa estatal chinesa Semiconductor Manufacturing International Company (SMIC) e concebido pela HiSilicon, subsidiária da Huawei, é capaz de se ligar a redes 5G e tem características consistentes com um chip de 7nm, uma tecnologia anteriormente limitada aos semicondutores Samsung, Intel e TSMC.